Topmodel Rianne: ’Jammer dat borsten soms zo verstopt moeten worden’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Ja, dat denk ik wel. Eigenlijk voel ik me pas sinds dit jaar écht volwassen; alsof ik in een nieuwe levensfase zit. Ik voel me niet meer dat negentienjarige meisje, maar een vrouw die richting de dertig gaat. Dat merk ik vooral op emotioneel niveau.

Mijn adolescente fase, om het maar even zo te noemen, werd gekenmerkt door onzekerheid. Ik was vooral zoekende naar wie ik was. Dankzij therapie en goede gesprekken met vrienden ben ik daar inmiddels achter: Ik ben een ambitieuze vrouw met veel energie. Soms vraag ik daardoor te veel van mezelf. Verder houd ik van afwisseling in het dagelijks leven en krijg ik energie van nieuwe mensen leren kennen.”

Hoe ben jij in de mode-industrie terechtgekomen?

„Op mijn veertiende ben ik gescout op straat. Daardoor kon ik, vier jaar later en vlak voor mijn eindexamens, meedoen aan een casting voor een Louis Vuitton-show. Daar mocht ik aan meedoen. Ik had geen flauw idee wat het allemaal inhield, maar het klonk spannend. Het bleek het begin van een waanzinnige en internationale carrière.”

Heb je een beautygeheim?

„Tja, dat is toch de ’saaie’ trilogie van voldoende nachtrust, zonnebrand smeren en veel water drinken. Die basis zorgt ervoor dat je je goed voelt én er goed uitziet. Zeker met het warme weer van afgelopen week.

Daarnaast raad ik het iedereen aan om natuurlijke producten te gebruiken. Zelf deed ik dat eerst niet. Zo gebruikte ik lange tijd goedkope shampoo. Mijn haar zag er goed uit, dus ik dacht dat het wel prima was. Sinds ik ben overgestapt op natuurlijke shampoo, is mijn haar echter zoveel dikker en gezonder geworden!”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn haar. Stylisten en visagisten zijn vaak verbaasd dat het na negen jaar modellenwerk nog zo gezond is. En mijn haarkleur, strawberry blonde, valt ook best op.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Ik denk mijn borsten; die maken me gewoon heel vrolijk! Bh’s draag ik niet, maar dat is vooral omdat ik dat lekkerder vind zitten. Als je het mij vraagt mag dat ook veel meer genormaliseerd worden; het is jammer dat borsten soms zo verstopt moeten worden.”

Waarmee ben je minder blij?

„Dat is toch het feit dat ik bijna geen kuiten heb. Ik heb mooie Nederlandse bovenbenen, maar die lopen uit op een soort kuitloze-stokjes. Misschien moet ik daar eens oefeningen in de sportschool voor gaan doen, haha! Echt ontevreden ben ik er niet over, hoor. Ik accepteer mijn lijf zoals het is.

Mensen denken vaak dat de mode-industrie modellen onzeker maakt over hun uiterlijk. Bij mij is dat gelukkig niet het geval. Sterker nog, mijn werk heeft me mijn lichaam laten accepteren. Ik heb ermee leren werken en ben er nu hartstikke blij mee.”

Wat houdt je jong?

„Ik denk nieuwe dingen proberen en, zoals ik eerder al zei, nieuwe mensen leren kennen. Dat houdt mij speels en nieuwsgierig. In mijn werk komt dat veel terug, daar zie je bij elke opdracht weer andere mensen. Zo blijft mijn leven lekker verrassend.

Dat probeer ik trouwens ook buiten mijn werk om te doen; ik wil openstaan voor mensen buiten mijn bubbel. Ik heb immers nooit iets anders dan modellenwerk gedaan, dus dat is een manier om de verschillende kanten van mezelf te ontdekken.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja, ik denk dat mijn leven een goede representatie is van wie ik als persoon ben. Ik ben druk met mijn carrière, timmer aan de weg als actrice en zet me in als ambassadeur voor VluchtelingenWerk Nederland. Ik maak bewuste keuzes en doe alleen dingen die ík leuk vind.

Mijn bijdrage aan VluchtelingenWerk Nederland is erg belangrijk voor me. Ik realiseer me namelijk heel goed dat ik mezelf gelukkig mag rekenen dat ik in een veilig land geboren ben waar ik volop kansen heb. Iedereen verdient dat. Momenteel maak ik deel uit van de campagne ’BakkieDoen?’, waarbij vluchtelingen hun verhaal delen onder het genot van een kopje koffie. Tijdens zo’n gesprek zie je dat zij ook maar gewoon mensen met passies en dromen zijn.”

Heb je een levensles?

„Wees nieuwsgierig en reik uit naar anderen. Dat is voor mij een manier om zelf gelukkig te zijn en tegelijkertijd iets bij te dragen aan het geluk van anderen. Ik hoop ook echt dat ik dit vast kan houden; ik heb een heel rijk leven.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.