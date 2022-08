Premium Het beste van De Telegraaf

In het nieuws Het recept voor leuke, geslaagde kinderen: vijf opvoeddoelen

Door Yara Hooglugt Kopieer naar clipboard

Psycholoog Marilse Eerkens formuleert in haar nieuwe boek Als ze maar gelukkig zijn vijf opvoeddoelen waarmee ouders zowel hun kind als de maatschappij een plezier doen. Ⓒ Keke Keukelaar

Wanneer kun je als ouder constateren dat de opvoeding van je kind geslaagd is? Heb je het goed gedaan als je kroost cum laude slaagt of is het belangrijker dat je een toekomstig bomenknuffelaar hebt grootgebracht? Psycholoog Marilse Eerkens formuleert in haar nieuwe boek Als ze maar gelukkig zijn vijf opvoeddoelen waarmee ouders zowel hun kind als de maatschappij een plezier doen. Spoiler: alleen nastreven dat je kind gelukkig wordt, is volgens haar bij lange na niet voldoende.