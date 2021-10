Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Jacqueline heeft syndroom van Down en trouwde met Peter: ’Neem ons serieus’

Door Nina Winkel Kopieer naar clipboard

De bruiloft van Jacqueline en Peter leek net uit een sprookje te komen. Ⓒ Merel Steenwijk Fotografie

Als ze elkaar ontmoeten is het liefde op het eerste gezicht. Acht jaar later stappen Jacqueline van Rumpt (40) en Peter Visser (52) in het huwelijksbootje. En dat is gezien hun beperkingen - Jacqueline heeft het syndroom van Down en Peter heeft een vorm van autisme - niet zo vanzelfsprekend. Zus Hanny en schoonzus Mariëtte vertellen over het bijzondere huwelijk, waarvan Jacqueline en Peter nog aan het nagenieten zijn.