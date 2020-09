’Carnaval gaat gewoon door, mensen!’

Toen afgelopen jaar corona genadeloos om zich heen sloeg, werd al snel heel duidelijk dat met name carnaval vierend Brabant de boosdoener bleek te zijn. En dat hebben wij geweten. Ik beging de grote fout om op Twitter te lezen hoe men ’boven de rivieren’ over ons sprak.

En ik schrok ervan hoe er in de rest van Nederland over ons Brabo’s werd gedacht. Wij waren altijd al bier zuipende randdebielen maar nu was het bewijs geleverd. Wij hadden al hossend het virus verspreid waardoor de rest van Nederland moest lijden. ’Ons’ carnaval werd genadeloos afgeslacht. Ons bourgondische levensstijl, onze manier van feest vieren, onze Brabantse gezelligheid... Werkelijk alles werd uit de kast getrokken om ons te kakken te zetten.

Al wekenlang luidt de vraag: ’Gaat carnaval door?’ Met wat er over ons werd gezegd en beweerd, zeg ik toch nog volmondig: ’Ja. Het gaat door’. Maar niet in de oorspronkelijke vorm. Carnaval is namelijk, zoals vaak wordt gedacht door mensen van ’boven de rivieren’, meer dan bier drinken, sjansen en vreemdgaan. Het is sámen zijn. Gelijkwáárdig zijn. Carnaval verbroedert. Het zijn dagen die de mens even losmaken van hun alledaagse beslommeringen.

En voordat iedereen op zijn achterste poten gaat staan: nee, wij duiken heus niet weer met zijn allen de kroegen in. En wij zijn evenmin van plan om achter de fanfare en/of een dweilband in polonaises door de straten te zwalken. Iedereen in Brabant die ook maar íets met carnaval te maken heeft of het viert, beseft dondersgoed dat wij het niet kunnen gaan vieren zoals wij dat decennia deden. De ene na de andere gemeente gaf al aan dat daar het komende jaar geen carnaval gevierd gaat worden.

Carnavalsverenigingen zijn driftig op zoek naar alternatieven waarbij het maatschappelijk belang niet in het geding zal komen. Grote buitenactiviteiten, zoals optochten, zullen misschien op kleinere schaal doorgaan, worden afgelast of met de nodige maatregelen gevierd. Maar het staat voor mij als een paal boven water dat carnaval in 2021 niet in de kiem gesmoord zal gaan worden.

Hoe wij het dan wèl zullen vieren? Wij Brabanders mogen met ons gecarnaval in de ogen van mensen ’boven de rivieren’ dan misschien wel bierdrinkende, hersenloze boeren zijn, maar wij zijn niet gek. Wij hebben ons er al bij neergelegd dat er geen kroegentochten, polonaises en meters bier besteld gaan worden.

In plaats daarvan zullen wij online met elkaar proosten, zullen wij die kleine bijeenkomsten die mogen doorgaan toejuichen, zoeken wij elkaar digitaal op en troosten wij ons met het idee dat er ooit een dag komt dat we ’ons’ carnaval weer voluit kunnen vieren. Want dat carnaval verbroedert, zelfs zonder dat we in elkaars nabijheid zijn, staat voor mij als Brabander als een paal boven water.

En mocht de dag komen waarop wij weer met zijn allen de polonaise lopen en luidkeels meezingen: Mien waar is mijn feestneus, Mien waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven…? Dan hopen wij, gastvrij als Brabanders zijn, iedereen van ’boven de rivieren’ als vanouds van harte welkom te heten!