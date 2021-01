Weekhoroscoop 2

Ram

Liefde: Je libido gaat met de dag omhoog. Je partner daarentegen is momenteel nogal passief. Geen probleem, je weet hem of haar heus wel in de stemming te krijgen.

Financiën: Hoewel je je financiën op dit moment goed onder controle hebt loert het gevaar van verleiding. Houd de hand op de knip en koop alleen het hoognodige.

Werk: Als je met iemand wilt samenwerken is nu het moment om zelf het initiatief te nemen. Schrijf een uitnodigende en enthousiaste mail; de kans dat dit niet zonder gevolgen blijft is zeer groot.

Persoonlijk: Je zit lekkerder in je vel dan een poosje geleden en dit straal je ook aan alle kanten uit. Dit komt vooral door je nieuwe 2021 mindset! Je werkt keihard aan jezelf en ook nog met plezier.

Stier

Liefde: Dit is een fijne week om er samen even uit te gaan. Natuurlijk zijn er momenteel weinig opties, maar met een beetje creativiteit kan het toch zomaar heel gezellig worden. Doen hoor, jullie hebben het echt even nodig.

Financiën: Je huis is deze week de grootste kostenpost. Niet omdat er sprake is van defecten en reparaties, maar omdat je zelf té veel leuke hebbedingen voorbij ziet komen. Gun jezelf gerust een paar nieuwe accessoires maar overdrijf het niet, het zijn de kleine dingen die het doen.

Werk: Je betrapt jezelf erop dat je vervelende klusjes voor je uit schuift in de hoop dat anderen deze zullen oppakken. Helaas, dat gaat niet gebeuren.

Persoonlijk: Je hebt meer behoefte om samen te zijn met je vrienden. Laat een nieuwe afspraak niet te vrijblijvend zijn. Een datum prikken werkt beter dan ‘binnenkort een bakkie doen?’

Tweelingen

Liefde: In de liefde heb je deze week een klein beetje neiging tot betweten. Tip: ga niet de discussie aan met je geliefde over zaken waar je echt geen kaas van gegeten hebt. Je kunt beter gewoon even naar hem/haar luisteren en er je voordeel mee doen.

Financiën: Ook al lijkt een aanbod nog zo goed, dit zal vooral in het voordeel van de ander uitvallen. Diep van binnen weet je dit ook, je kunt het alleen niet rechtstreeks benoemen. En dat hoeft ook niet. Durf op je gevoel af te gaan en te vertrouwen op je eerste ingeving.

Werk: Waar je nog wel eens wat geïrriteerd kon reageren, heb je deze week veel meer geduld voor andermans gedrag en begrip voor diens standpunten. Ook van dingen waar je het totaal niet mee eens bent kun je iets leren.

Persoonlijk: Er beginnen steeds meer puzzelstukjes op hun plek te vallen. Hoe minder je erover nadenkt, hoe meer spontane inzichten je krijgt.

Kreeft

Liefde: Waar een flink meningsverschil tussen jullie nogal eens kan leiden tot een ijskoude radiostilte, levert dit nu juist meer duidelijkheid op, waardoor jullie elkaar beter begrijpen. Een lang slepend of onderliggend probleem wordt deze week opgelost.

Financiën: Het is zuinigheid troef in Huize Kreeft, mogelijk de naweeën van de feestdagen en extra uitgaven. Nog even doorbijten, nog een week of twee en je hebt weer wat meer financiële armslag.

Werk: Als je momenteel thuis werkt bestaat het gevaar van te veel eten en drinken. Ook tijdens gezellige online gesprekken met collega’s is het oppassen geblazen, voor je het weet zitten jullie allebei aan iets lekkers.

Persoonlijk: Dingen die je eerder nog zou accepteren om gedoe op welk gebied dan ook te vermijden, pik je nu absoluut niet meer. Lekker belangrijk of iemand je dan misschien wat minder aardig vindt, het gaat nu eens om jou!

Leeuw

Liefde: Je bekijkt de dingen vanuit een geheel ander perspectief, waardoor je meer begrip en geduld kunt opbrengen voor je partner die momenteel wat minder lekker in zijn of haar vel zit.

Werk: Laat je niet misleiden door de mooie praatjes. Als iemand te veel benadrukt dat iets voor je eigen bestwil is, is het meestal andersom en dus vooral in het voordeel van de ander.

Financiën: Defecten aan de auto of in huis zijn te verwachten. De reparatie ervan kan niet langer worden uitgesteld, dat wordt helaas een flinke hap uit je budget!

Persoonlijk: Nieuwe inzichten kunnen leiden tot het nemen van een belangrijke beslissing waar je al een poosje tegenaan zat te hikken.

Maagd

Liefde: Het wordt een week van misverstanden, mits je tot tien weet te tellen en jullie blijven werken aan een goede communicatie. Sommige toekomstplannen zijn momenteel vooral gebaseerd op dromen en waarschijnlijk niet allemaal haalbaar.

Financiën: Laat een onverwachte kostenpost geen aanleiding zijn om dan helemaal de teugels maar te laten vieren, des te eerder heb je alles weer op de rit.

Werk: Een flexibele opstelling zorgt automatisch ook voor meer afwisseling op de dag, iets dat je erg prettig vindt.

Persoonlijk: Wat je ook doet, vergeet de dingen niet te checken en te dubbelchecken. De kans dat je hier en daar een steekje laat vallen is aanwezig. Maak voor het boodschappen doen ook een lijstje, zodat je zeker weet dat je straks ook alles in huis hebt.

Weegschaal

Liefde: Je goede humeur heeft ook een positief effect op je huisgenoten. Het is dan ook warm en gezellig in huis. Zelfs op momenten dat jij en je partner niet helemaal op één lijn zitten, is er geen enkele reden tot ergernis; jullie laten elkaar gewoon even.

Financiën: Dit is een fantastische periode om nieuwe projecten op te starten. Hoogste tijd dus om jezelf af te vragen wat je graag zou willen en wat ervoor nodig is om dit te bereiken. Hulp of advies nodig? Durf te vragen!

Werk: Je bent zeer gemotiveerd en kunt niet wachten tot je kunt beginnen met een nieuwe klus. Helaas moet je eerst iets anders afmaken waar je minder plezier in hebt. Hoe meer je je hiertegen verzet, hoe langer het duurt.

Persoonlijk: Je krijgt ondanks alle beperkingen weer wat meer plezier in de dingen en vertrouwen in de toekomst en dit geldt ook voor je vriend(inn)en met wie je deze week leuke, opbeurende gesprekken hebt.

Schorpioen

Liefde: Dit is een mooie week om kleine barstjes die de relatie onlangs heeft opgelopen weer te repareren. Alles gaat fijn thuis, zowel met de kinderen als tussen jou en je partner.

Financiën: Blijf vooral met beide benen op de grond staan en laat je niet gek maken door advertenties die je van alles beloven of andere zaken met gouden bergen in het verschiet. Ga voor lange termijn winst in plaats van korte termijn succes.

Werk: Of je het nu wilt of niet, je zult je echt met een bepaalde zaak moeten bemoeien om te voorkomen dat je hier zelf al te veel last van ondervindt. Wees eerlijk en oprecht, ook al weet je dat iemand hier niet blij mee zal zijn, het zij zo.

Persoonlijk: Iemand in je omgeving is niet helemaal zuiver op de graat en probeert jou ergens in te betrekken waar je eigenlijk niets mee te maken wil hebben.

Boogschutter

Liefde: Romantiek hangt in de lucht! Zowel jij als je partner vindt het nu belangrijk om vooral de avonduren gezellig samen door te brengen. Waar jullie eerder nog wel eens met je eigen dingen bezig waren, kruipen jullie nu fijn bij elkaar op de bank.

Financiën: Je financiën zitten nog steeds in de lift. Tot ongeveer de laatste week van januari zit je op rozen, daarna wordt het iets minder, maar toch nog steeds meer dan voldoende.

Werk: Gedoe met internet, je laptop of telefoon drijft je haast tot het uiterste. En dan vertoont je auto ook nog kuren. Waarschijnlijk blijft het bij een kleine storing en wordt het probleem vanzelf opgelost.

Persoonlijk: Je hebt sterk de behoefte om over je gevoelens te praten. Aan de andere kant vindt je het lastig om eerlijk voor je mening uit te komen, vooral wanneer iemand voor wie je bewondering hebt het niet met je eens is. Blijf. Altijd. Jezelf.

Steenbok

Liefde: In de liefde gaat het voor de wind. Alles gaat vanzelf, er is weinig moeite voor nodig om dit zo te houden. Je bent mooi, je voelt je mooi en je partner vindt je ook mooi. Win, win, win.

Financiën: Het feit dat je financiën langzaam beginnen aan te trekken stelt je gerust. Daarbij kun je je nu al verheugen op de financiële vooruitgang die de laatste week van januari is te verwachten.

Werk: Hoewel je prima weet wat je wilt, durf je nog geen knopen door te hakken. Durf wat meer vertrouwen te hebben in jezelf en ook in de mogelijkheden die op je pad gaan komen wanneer je wél de stap durft te wagen.

Persoonlijk: Als je toe bent aan iets nieuws, zowel zakelijk als privé, zal je dit zelf in werking moeten stellen. Wanneer je altijd doet wat je altijd deed, zal er nooit iets veranderen.

Waterman

Liefde: De kans is groot dat je je eigen plannen even in de ijskast moet zetten om je geliefde of je kinderen met iets te helpen. En weet je wat? Je vindt het geen enkel probleem.

Financiën: Je bent momenteel niet erg bezig met geld. Zolang je gewoon je boodschappen kunt doen en niet op een houtje hoeft te bijten, is het jou best. En gelukkig is dit ook het geval.

Werk: Hoewel je met iedereen prima kunt samenwerken, gaat je voorkeur nu vooral uit naar iemand die ouder is dan jij of meer ervaring heeft op een bepaald gebied. Je wilt graag van iemand kunnen leren.

Persoonlijk: Er is deze week veel voor nodig om je irritatie op te wekken. Je laat de personen om je heen fijn in hun waarde en begrijpt des te meer dat iedereen ook gewoon maar mens is met zijn of haar plus- en minpunten.

Vissen

Liefde: Als jullie al langer bij elkaar zijn is dit een fijne, rustige week waarin jullie elkaar ook zonder woorden prima begrijpen. Je voelt je vertrouwd bij je partner en dit is geheel wederzijds. Is de liefde nog pril, dan verloopt de relatie wat moeizamer wegens het gebrek aan communicatie.

Financiën: Je financiën zijn alles behalve stabiel. Het ene moment ben je blij met een leuke bijschrijving, het andere moment baal je van een dikke rekening. Helaas Vis, het is wat het is.

Werk: Er komt momenteel weinig uit je handen. Je bent wat afgeleid, snel moe en eigenlijk heb je ook niet zoveel zin. Kan gebeuren, doe wat er van je verwacht wordt en probeer na werktijd zoveel mogelijk te ontspannen.

Persoonlijk: Steek niet te veel tijd en energie in personen die je om raad vragen maar desondanks hun eigen plan trekken. Je hebt wel wat beters te doen, toch?