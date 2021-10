Praat mee Moet er een meldpunt komen voor kinderarbeid voor jonge influencers?

Vind jij het inzetten van jonge influencers kinderarbeid? Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Influencers bestieren een redelijk nieuwe vorm van marketing. In de notendop promoten ze producten of diensten via social media en verdienen ze op die manier hun geld. Dit geldt ook voor de jongste én minderjarige influencers. Neigt dit inzetten van jonge influencers niet erg naar kinderarbeid?