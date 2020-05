’Zonder die liquidatie waren we nu geen vriendinnen’

Ⓒ Brenda van Leeuwen

Ze waren tot elkaar veroordeeld of zochten troost bij elkaar. Hoe dan ook, het pakte goed uit: de lotgenoten werden vriendinnen voor het leven. Leslie Isken (38, rechts) en Nelia Kros (36) vierden allebei een jubileum in een hotel, toen op de parkeerplaats een dubbele moord plaatsvond. Ze raakten erover aan de praat en het was gelijk dikke mik.