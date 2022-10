Minister Yeşilgöz knipt op tv haar af voor Iran: goede actie?

In Iran wordt bijna dagelijks geprotesteerd na de omstreden dood van de 22-jarige Mahsa Amini vorige maand. Mahsa werd met geweld opgepakt door de zedenpolitie omdat ze haar hijab niet correct droeg. Volgens een groeiend aantal Iraniërs werd zij in haar politiecel doodgeslagen. Om solidariteit te betuigen knippen vrouwen over de hele wereld demonstratief hun haar af. Ook minister van Justitie Dilan Yeşilgöz deed in de talkshow Op1 hieraan mee, omdat ze van mening is dat vrouwen zelf mogen bepalen wie ze willen zijn en de wind door hun haren mogen voelen. Sommige kijkers vonden alleen dat ze een veel te klein stukje van haar lokken afhaalde in vergelijking met de andere twee vrouwen waar een fikse pluk van afging.

Symbolisch

Anderzijds, zou deze actie ook symbolisch kunnen worden opgevat. Op deze manier zou het minder belangrijk zijn hoe groot haar geknipte haarlok was. Het kan juist als een mooi statement worden opgevat, dat een vrouwelijke minister solidair is met de vrouwen in Iran.

Reacties op Twitter

Yasmine struikelt over het feit dat de minister een lullig plukje afknipt in plaats van haar coupe helemaal kort te knippen.

Mies daarentegen vindt het te makkelijk om de actie af te zeiken. Het is juist een krachtig beeld, volgens haar.

Curly Note zegt dat Dilan een paar dode puntjes bijknipt, terwijl Yesim en Fidan de schaar in hun prachtige lokken zetten.

