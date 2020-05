Zonnige Hemelvaart... Wat mag nu wel en wat niet?

Het openbare leven

Over het openbare leven bestaan misschien nog wel de meeste misverstanden. Want mag je met je man en kinderen picknicken in het park? En wat als je jouw beste vriendin wilt meenemen, ben je dan ook nog steeds legaal bezig? De regels zijn op dit moment als volgt: wanneer de mensen met wie jij bent tot hetzelfde huishouden behoren, is er niets aan de hand. Je hoeft in dit geval ook geen 1,5 meter afstand te houden.

Wil je met vrienden afspreken? Officieel mag je met niet meer dan twee personen in het openbaar afspreken en moet je daarbij altijd 1,5 meter afstand houden. Hoe streng daarop wordt toegezien, verschilt per Veiligheidsregio. In het ene park krijg je al 390 euro boete als je met z’n drieën voldoende afstand bewaart, in het andere geven handhavers en agenten eerst een waarschuwing als een groepje van vijf voor de voordeur een wijntje doet - of ze knijpen zelfs een oogje toe.

Op het water

Ben je van plan om op Hemelvaartsdag te gaan varen? Dat is misschien (nog) niet zo’n goed idee. Want ook op boten geldt: 1,5 meter afstand van elkaar houden en maximaal twee mensen op een boot. Wil je niet óp maar langs het water recreëren? Zoek dan héél goed naar onontdekte plekken waar (bijna) niemand anders is, of blijf anders beter gewoon thuis. Zolang het nog geen 1 juni is, geldt nog steeds: ’Vermijd zoveel mogelijk drukke plekken’.

Ook strandtenten blijven, ondanks vele protesten van paviljoenhouders, ook op Hemelvaartsdag nog gesloten. Een strandwandeling en bescheiden picknick is dus mogelijk (op rustige plekken), maar een drankje op een terras of een toiletbezoek tussendoor, zit er echt nog niet in.

Thuis of in de tuin

Mag je dan wel meerdere mensen in huis of in de tuin ontangen? Ja, voor het thuis ontvangen van mensen gelden soepelere regels: dat mogen er maximaal drie zijn. En, afhankelijk van hoe goed je relatie met je buren is, raden we je aan óók op eigen terrein uit te kijken. Voor je het weet belt je buurman de politie omdat je er net eentje te veel in je tuin hebt zitten (waar gebeurd!). Nog even doorbijten tot de versoepeling van de regels, dus!

Alternatieven?

Wil je toch iets doen, dan kun je kijken of er een dierentuin of attractiepark bij jou in de buurt open is. Aangezien dit soort parken namelijk nooit een openingsverbod opgelegd hebben gekregen, stond het ze in de afgelopen we(e)k(en) ook vrij om weer open te gaan. Veel parken hebben maatregelen genomen voordat ze opengingen en zijn alleen toegankelijk wanneer je online een tijdslot hebt gereserveerd.