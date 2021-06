Wat leerde jij van je vader? Acht levenslessen

Mariëlle Wisse, redacteur

„Actie = reactie. Mijn vader zit vol wijze levenslessen, maar ’actie = reactie’ galmt nog regelmatig door mijn hoofd. Als mijn broertje en ik vroeger ruzie hadden, gooide mijn vader de derde wet van Newton op. Met andere woorden: hoe jij je gedraagt, heeft direct invloed op hoe een ander zich gedraagt. Kort maar krachtig en oh zo waar.”

Mariëlle met haar vader. Ⓒ Eigen foto

Jolien Strookappe, art director

„Altijd positief blijven denken! Voor alles is een oplossing. En vooral niet moeilijk doen als het makkelijk kan.”

Jolien met haar vader en neefje Ⓒ Eigen foto

Marijke Lemmers, eindredacteur

„Helaas heb ik weinig wijze levenslessen van mijn vader meegekregen, want hij overleed aan longkanker toen ik nog maar 13 jaar oud was. Hij was een lieve man; een harde werker en geen prater. Toch heb ik wel iets van hem geleerd, namelijk: dat sigaretten smerige dingen zijn en dat je nooooooit moet gaan roken. Ik heb me eraan gehouden. En mijn twee kinderen roken gelukkig ook niet. Soms doet dus een slecht voorbeeld, goed volgen…”

Puk Jansen, stagiaire

„Als ik denk aan een wijze les van mijn vader (58), popt er niet ineens een prachtige quote of levensles naar boven. Toch heb ik absoluut veel van mijn lieve papa geleerd. Bijvoorbeeld dat naast hard werken, het minstens zo belangrijk is te genieten van het leven. Hij weet, als echte bourgondiër, precies hoe je dat doet. En niet te vergeten: ik heb zijn goede muzieksmaak en liefde voor Phil Collins, U2 én Ajax geërfd. Wat zal ik zeggen, de appel valt niet ver van de boom!”

Puk met haar vader. Ⓒ Eigen foto

Merike Woning, online eindredacteur

„Mijn pa Tjakko (70) zei altijd: ’Trek de wijde wereld maar in. Als je heimwee krijgt of je werkt jezelf in de nesten (liever niet natuurlijk), kun je me altijd bellen, dan op kom ik je ophalen.’ Dat gaf enorm veel vertrouwen.”

Merike met haar vader.

Marjolein Hurkmans, culinair redacteur

„Toen ik op kamers ging, zei mijn vader: Onthoud een ding: ’koop nooit een fles wijn onder de zes gulden, want daar krijg je hoofdpijn van. Dat is de belangrijkste boodschap die ik je mee wil geven.’”

Marjolein met haar vader Ⓒ Eigen foto

Daisy Heyer, freelance social media redacteur

„Goedkoop is duurkoop. Mijn vader had een gave om het duurste uit een rij producten te vissen en kon zich urenlang vermaken op vergelijkingssites, om uiteindelijk het beste van het beste te kopen. Soms bloedirritant, maar eigenlijk alle spullen die hij in zijn jaren als twintiger kocht, doen het nog... Heeft hij blijkbaar toch gelijk! *Surft direct naar website om die hele dure handtas aan te schaffen.*”

Sabine Leenhouts, coördinator print

„Mijn vader Cees Leenhouts (77) leerde me: ’Geniet van het gewone alledaagse leven, leef verantwoordelijk en laat niet te veel dingen voor morgen liggen.’”