Pfff, het was weer eens zover. Ik had opnieuw de strijd verloren van Vriendin. Ook wij hadden natuurlijk vorig jaar de zomervakantie al geboekt. Lekker tien dagen naar de Ardennen, op een camping met glijbanen, zwembaden, speeltuinen en geschminkte studenten die zich voordeden als clown of ingepakte uil, en onze kroost de hele dag zouden vermaken. Zomer, here we come!

Geïsoleerd op vakantie

Nog voor de herfst een aanbetalinkje gedaan en wat een maand of acht later zou volgen, was een wereld van zon, gezin en geluk. Niet dus. Ineens was daar C. Alle landen op slot, mensen in ziekenhuizen en doden over de hele wereld. Het was mei. Dus tsja, die vakantie. We moesten nog een honderdje of acht betalen. „Dat gaan we natuurlijk niet doen, hè schat?”, begon ik. „Nou ja, dat weet ik niet”, aldus Vriendinlief.

„Nou, dat kun je echt uit je hoofd zetten”, redeneerde ik. „Ik ga in deze tijd echt niet ergens geïsoleerd in een huisje in de Ardennen zitten en daar dan ook nog eens achthonderd euro voor betalen. Zet het nou maar uit je hoofd. We gaan wel in de herfst. Als het dan wel veilig is.”

Maar wat bij Vriendin in de kop zit, zit niet in de kont. „Nou, dan gaat mijn zus wel mee.” Ze klonk me iets te serieus.

Onderdegordeltje

Mei werd juni. Bleek ineens toch dat een vakantie naar de Ardennen er in zou kunnen zitten. Sterker nog: van Mark – zo zei hij tijdens zijn tweewekelijkse persconferentie – mochten we!

Gejuich in de woonkamer.„We mogen! We mogen! We mogen!” Vriendin: „Zie je wel, schat, we kunnen!” En dan hè, nog even een onder-de-gordeltje. „Ik zei het je, toch?”

Ik trok weer eens aan het kortste eind. Maar ach, dacht ik, als de rest maar gelukkig is. Het leukste van op vakantie gaan, is thuiskomen. Oost west, thuis best.