Een maand na haar huwelijk hoorde Tjarda (43) dat ze ongeneeslijk ziek is en nog maar een paar maanden te leven had. Deze week vierde ze samen met haar man (39) dat ze één jaar getrouwd zijn en woont ze met haar gezin in Singapore. “Morgen gaan we op vakantie naar Nederland. Ik had nooit verwacht dat ik dat nog zou meemaken.”