Praat mee: Zijn ouders verantwoordelijk voor kinderen met overgewicht?

Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat Nederlandse kinderen steeds zwaarder worden. Waar in 2014 nog 15 procent van de 2- tot 25-jarigen overgewicht hadden, is dat percentage in 2022 opgelopen naar 17 procent. Deze stijging is vooral te zien bij 18- tot 25-jarigen. Zeker een kwart van hen kampte in 2022 met overgewicht.

Opvoeding

„Het probleem van overgewicht en obesitas is megacomplex, omdat het multifactorieel is”, zegt Edgar van Mil tegen De Telegraaf. Hij is kinderarts-endocrinoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en specialist op het gebied van kinderobesitas. „Genetica, omgeving, sociaal-culturele invloeden; het heeft allemaal invloed op je gewicht.” Volgens hem komen al die factoren samen in een gezin, waardoor de rol van ouders cruciaal is.

Van Mil stelt dat ouders niet per definitie schuldig zijn, maar dat zij wel verantwoordelijkheid moeten nemen. „Genetica speelt bijvoorbeeld een grote rol. Je kunt twee kinderen precies hetzelfde opvoeden, maar de ene heeft een gezond gewicht en de ander overgewicht. Dan moet je bij de één helaas toch strenger zijn dan bij de ander. Dat voelt misschien niet eerlijk, maar als je een gezond kind wilt doe je er goed aan om de leefstijl wel te passen op de aanleg.”

Wat ouders en verzorgers volgens de kinderarts in ieder geval kunnen doen, is het matigen van extreem bewerkt voedsel. Daarmee doelt hij onder andere op kant-en-klaarmaaltijden. „Die hebben vaak te weinig vezels, snelle suikers, te veel zout en je eet er ook snel te veel van. Probeer dat te minderen en de voorkeur te geven aan meer onbewerkt voedsel. Dat helpt.”

Omgeving

Ook consumptiesocioloog Hans Dagevos is niet verrast door deze cijfers. „Dit is een probleem dat we al sinds de jaren 80 zien ontwikkelen. We roepen al heel snel ’eigen schuld, dikke bult’, maar zo’n uitspraak mist behoorlijk wat nuance”. Hij stelt dat de omgeving waar jongeren tegenwoordig in leven ook ’niet bepaald helpt’ om gezonde keuzes te maken.

„Vergelijk alleen het tankstation van de jaren 60 maar eens met het station van nu”, licht hij verder toe. „Je weet niet wat je ziet. Destijds kon je alleen in een verdomhoekje een kopje koffie krijgen en als je geluk had een broodje kaas. Nu is ook dat omgetoverd tot eetpaleis. Voor de dierentuin, het pretpark, een museum of kunsttempel geldt dat net zo. Een natje en een droogje zijn altijd dichtbij.”

Praat mee

Meer VROUW

