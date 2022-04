Vind jij verpakkingsvrije boodschappen een goed idee?

Eigen potjes en zakjes

Ontbijtgranen, pasta, rijst, broodbeleg en zelfs koffiebonen zullen verpakkingsvrij verkrijgbaar zijn met het nieuwe concept van Albert Heijn. Het idee is dat klanten een eigen pot of zak meenemen en die vullen met hun boodschappen. Je weegt eerst het gewicht van je pot, en daarna hoeveel gram product je erin hebt gedaan. Dat reken je vervolgens af.

Minder verspilling

Zo wil Albert Heijn 20 miljoen kilo minder verpakkingsmateriaal verbruiken, per 2025. Albert Heijn blijft de producten die vanaf nu verpakkingsvrij verkrijgbaar zijn ook in gewone verpakkingen verkopen, maar wil die verpakkingen in 2025 wel 100% gerecycled maken. Bij de gewone verpakking staat dan een bordje dat het product ook verpakkingsvrij verkrijgbaar is.

Na Rotterdam zijn de XL-filialen op het Gelderlandplein in Amsterdam en in Leidschendam aan de beurt. In het komende jaar zou Albert Heijn het concept in nog 50 vestigingen willen introduceren.

Opstapje

Milieubewust leven wordt dus een stukje makkelijker gemaakt met dit nieuwe concept. Dat is niet alleen een voordeel voor mensen die al milieubewust wilden leven. Maar het wordt ook makkelijker gemaakt voor mensen die het een grote drempel vinden om de eerste stap naar milieubewust leven te zetten. Daarnaast heb je zelf ook minder afval in huis. In plaats van de plastic zak pasta die je weggooit, heb je een lege pot staan die je weer kan vullen. Ook kun je precies de hoeveelheid van een product kopen die je nodig hebt en gooi je niet de helft weg wanneer het over de datum is.

Gedoe

Maar zitten we er wel op te wachten om onze eigen potten en zakjes mee te nemen naar de supermarkt? Het lijkt misschien wel een hoop gedoe, omdat we het niet gewend zijn. Maar een voordeel; als je je potjes of zakjes vergeet kun je ze bij de Albert Heijn kopen, om alsnog verpakkingsvrije producten mee naar huis te nemen.

Reacties

Boswachter Tim is blij met het nieuwe concept, hij vindt het een applausje waard.

Chris is minder lovend over het nieuwe concept, zij vraagt zich af of Albert Heijn ook minder plastic verpakkingen bij groente zal gaan gebruiken.

Nicole vindt de verpakkingsvrije muur een goed concept. Zij vindt het een stap in de goede richting voor Albert Heijn.

Bas is enthousiast over de verpakkingsvrije Albert Heijn in Rotterdam. Hij dacht bijna dat het nieuws een grap was.

Bert kaart aan dat kleinere winkels dit concept al jaren hebben. Hij vindt het verpakkingsvrije concept hypocriet.

Praat mee

Vind jij het een goed idee om milieubewuster boodschappen te doen? Of zit je er niet op te wachten om alles in je eigen potjes en zakjes mee naar huis te nemen?