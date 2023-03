Irma: ’Mensen schrikken als ze mijn leeftijd horen’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Hoe hoor je je te voelen als je 51 bent? Ik zou het niet weten. Ik voel me in ieder geval geweldig! Ik heb een vrij actief leven. In het weekend sta ik op de bühne en door de weeks ben ik zo’n drie à vier keer in de sportschool te vinden. Daardoor blijf ik fit. Op de middelbare school wist ik nooit wat ik wilde worden. Ik hield altijd al van zingen, maar een carrière als zangeres wordt veelal onmogelijk geacht. Eind twintig realiseerde ik me pas dat ik er mijn beroep van kon maken. Ik ben blij dat ik het heb aangedurfd, want ik verdien er tot op de dag van vandaag mijn brood mee. Zingen geeft mij enorm veel energie en zelfvertrouwen. Ik denk dat dit er mede voor heeft gezorgd dat ik nog zo lekker in mijn vel zit.”

Heb je een beautygeheim?

„Dat wordt mij heel vaak gevraagd, maar ik heb geen beautygeheim. Ik gebruik geen dure crèmes of serums, daar geloof ik niet in. Mijn gezicht was ik gewoon met water en zeep. Ik ben gezegend met goede genen. Mijn moeders huid ziet er nog steeds vrij rimpelloos uit.”

Schatten mensen je op de juiste leeftijd?

„Nee, eigenlijk nooit. Mensen schrikken als ze mijn leeftijd horen. Ze geven me geen 51, meestal word ik rond de 40 jaar geschat. Dat vind ik een mooi compliment. Toch laat ik het niet naar mijn hoofd stijgen. Ik weet dat ik jonger oog, maar ik zie er ook niet uit als een 21-jarige.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn lichaam, maar daar werk ik ook hard voor. Ik vind het heerlijk om spontaan een rondje van 10 kilometer te wandelen en ben een groot deel van de week in de sportschool te vinden. Toch ben ik het meest tevreden met mijn uitstraling. Ik hoor regelmatig: ’Irma, als jij binnenkomt, dan komt er ook echt iemand binnen.’ Het voelt een beetje gek om te zeggen, maar zelf ervaar ik dat ook zo. Ik heb dit niet alleen tijdens mijn optredens, maar ook als ik bijvoorbeeld de supermarkt binnenloop. Ik zou niet weten waar ik dit aan te danken heb. Waarschijnlijk straal ik zelfvertrouwen uit. Je kunt nog zo mooi zijn; als je met hangende schouders binnenkomt, word je niet zo snel opgemerkt.”

Waarmee ben je minder blij?

„Als jong meisje kon ik erg onzeker zijn. Zeker tijdens mijn puberteit. Ik ging aan de pil en werd wat voller. Nu ik de foto’s terugzie, weet ik niet waar ik mij destijds druk om maakte. Hoe ouder ik word, hoe zelfverzekerder ik word. Niemand is perfect, maar ik ben met niks ontevreden.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker, ik heb drie geweldige kinderen, een lieve man en fantastisch werk. Natuurlijk had ik aan het begin van mijn carrière nog de hoop dat ik een wereldhit zou scoren, maar dat is voor weinigen weggelegd. Ik ben meer dan tevreden met alles wat ik heb bereikt. Voor mij het is vooral belangrijk dat mijn geliefden gelukkig en gezond zijn. Dat is waar het leven tenslotte om draait. Mijn leven is compleet. Al lijkt het me nog wel heel bijzonder om oma te worden van een hoop kleinkinderen.”

Wat houdt je jong?

„Mijn beroep, hierdoor sta ik nog ieder weekend op de bühne. Daar krijg ik zo ongelofelijk veel energie van! Toen dit mij tijdens de coronaperiode werd ontnomen, heb ik er ook even flink doorheen gezeten. Ik leg heel mijn ziel en zaligheid in mijn optredens. Zo lang het kan, blijf ik op het podium staan.”

Heb je een levensles?

„Dat is een goede vraag. Ik heb geen levensles of motto. Ik zeg altijd dat het belangrijkste is dat we elkaar hebben en dat we gezond zijn. Deze gedachte geeft mij al heel veel kracht. Ik heb geen levensles nodig.”

