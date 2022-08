Tienermoeder Naomi: ’We willen zo onafhankelijk mogelijk van onze ouders zijn’

„Robert en ik hebben elkaar zeven jaar geleden tijdens een kerkdienst ontmoet. Hij zat in de vriendengroep van één van mijn vriendinnen en toen ik hem ontmoette, was het meteen dikke mik. Ik was toen dertien, hij veertien. Op mijn zestiende werd ik ongepland zwanger van hem. Ik was helemaal in shock, maar mijn ouders zeiden meteen: ’Dit gaan we gewoon met elkaar oplossen.’

Thuissituatie

Lang hebben Robert en ik bij zijn ouders in huis gewoond. Het is tegenwoordig lastig om aan een huis te komen, maar gelukkig konden we op het terrein van zijn ouders een huisje bouwen. Daar wonen we nu al anderhalf jaar.

Heel fijn, want daardoor kunnen zijn ouders ook snel even oppassen op Bram als dat nodig is. Mijn ouders wonen ook maar tien minuten verderop. We hopen in de toekomst wel ergens een huis te kunnen kopen, maar voor nu zitten we hier meer dan prima.

Baan en studie

Ik werk momenteel zestien uur per week als huishoudelijke hulp. Dit doe ik als tussenstapje, want ik weet nog niet wat ik wil studeren. Robert doet een BBL-opleiding, waarbij hij één dag in de week studeert en daarnaast 32 uur werkt in de thuiszorg.

Bram gaat daarom twee dagen per week naar de opvang. Op vrijdagochtend past mijn moeder of Roberts moeder op. Dit plan ik altijd twee of drie weken van tevoren. We schakelen zo min mogelijk oppassers van buitenaf in, want dat kost geld. Wij zijn nog jong en moeten veel sparen.

Rolverdeling

Maandag en vrijdag zijn voor ons schoonmaakdagen. Dan gaan we ons huis als het ware ’klaarmaken voor de week’. Als ik uit mijn werk kom, eet ik snel een broodje en ga ik aan de slag. Robert kan er vaak wegens zijn werk niet bij zijn, maar Bram is er wel altijd. Hij mag dan ook een doekje vasthouden.

Elke dag na het eten gaan we het huis opruimen, want Brams spullen liggen vaak overal. Dat doen we echt met z’n allen en dan gaan we door tot het af is. Ik ben namelijk van het principe ’we gaan pas zitten als het klaar is’. Alles wat geklust moet worden, laat ik aan Robert over. Ik mag het ook vaak niet doen, want dan hangt er weleens iets scheef, haha.

Van ons twee ben ik het meeste thuis, maar dat betekent niet dat ik de meeste zorg draag voor Bram. De verhouding is zestig/veertig procent. Maar dat ik het voor zestig procent doe, is echt alleen omdat ik zo veel thuis ben.

Veel zorg

Momenteel heeft Bram veel zorg nodig, want hij zit in de peuterpuberteit. Ik moet heel de dag een oogje in het zeil houden. Hij test constant hoe ver hij mag gaan en bedenkt allemaal manieren om mij boos te maken.

Bram weet bijvoorbeeld dondersgoed dat hij geen zand in het zwembadje mag gooien. Dan kijkt hij mij aan en doet het dan alsnog. Robert en ik hebben daarom de drieminutenregel bedacht (naar zijn leeftijd): als hij stout is, moet hij drie minuten op zijn kamer zitten. Dat werkt goed. Maar Bram is altijd een makkelijke baby geweest, dus dan mag het nu ook wel voor een keer.

Financieel

We kunnen financieel goed rondkomen. Ik heb geen eigen rekening, want met een gezamenlijke rekening kunnen we makkelijker sparen. We zien dan beter waar we ons geld aan uitgeven en op die manier kunnen we elkaar ook een beetje in de gaten houden. Belangrijk voor ons is dat we niet afhankelijk zijn van onze ouders. We hebben namelijk een eigen gezin. Gelukkig lukt dat tot nu toe heel goed.”

Naomi is te volgen op Instagram onder de naam @naomivbruxvoort

