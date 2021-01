Zó gaat de VROUW Lekker in je vel-challenge eruitzien!

Hoe gaat de challenge er precies uitzien?

Medina: „We gaan samen met de deelneemsters vier weken lang werken aan een gezondere leefstijl. Dat gaat verder dan alleen gezonder eten. Mentale gezondheid en lekker bewegen zijn minstens zo belangrijk.”

Isa: „De deelneemsters krijgen vier weekmenu’s – inclusief een boodschappenlijstje – met allerlei lekkere recepten. Daarnaast staan de site en de besloten Facebookgroep vol handige tips en tricks om meedoen zo leuk en effectief mogelijk te maken.”

Jullie hebben een aantal boeken geschreven over de overgang. In hoeverre komt jullie kennis over dit onderwerp van pas voor deze challenge?

Medina: „Tijdens het schrijven van die boeken kwamen we erachter dat wat je eet, hoe en hoeveel je beweegt, hoe je slaapt – eigenlijk álles – grote invloed heeft op hoe je de overgang ervaart. Vervolgens zijn we gaan praten met allerlei specialisten en kwamen we erachter dat je heel veel zelf kunt doen om klachten te verminderen.”

Isa: „Pittig eten, koffie en alcohol kunnen je klachten bijvoorbeeld verergeren. Net als niet genoeg slapen, veel stress en de ’verkeerde’ sporten. Al die informatie hebben wij door de jaren heen bij elkaar gesprokkeld en dat willen we nu graag delen met de deelneemsters van de challenge.”

Er doen ook vrouwen mee die niet in de overgang zitten – en een enkele man. Hoe gaat dit hen helpen?

Medina: „Wij kwamen er pas achter toen we 46 en 48 waren en middenin de overgang zaten. Door al op jongere leeftijd preventief te handelen – dus gezonder te eten, meer te bewegen, goed te slapen en je stress te managen – kun je overgangsklachten, als ze zich toch aandienen, veel beter aan.”

Isa: „Daarnaast: het is geen dieet! We leven ’gewoon’ gezond en onze recepten bevatten alle voedingsstoffen die een mens nodig heeft. Vier weken gezond leven is voor niemand slecht. Deze challenge is overgangsproof, ouderdomsproof en voor mannen, vrouwen én zelfs voor kinderen.”

Wat gaan we eten tijdens die vier weken?

Isa: „Pannenkoeken, patat en pizza! Haha, nee, dat nou juist niet. Al is het best een uitdaging om daar een gezonde variant op te bedenken. Ik heb een tijd lang spinaziepannenkoekjes voor mijn kinderen gemaakt. De groene kleur vonden ze eerst maar niets, maar de grap is: de spinazie proef je niet eens!”

Medina: „Ons doel is eigenlijk om te laten zien dat gezond eten helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Dat je elke keer denkt: ’Oh, maar dat is lekker!’. Alleen zo is een leefstijl vol te houden.”

Isa: „We gaan wel heel veel groenten eten. Wist je dat je per dag eigenlijk zo’n 450 gram zou moeten eten? Dat is megaveel. Maar geen zorgen: we gaan niet als konijnen bakken sla naar binnen werken. Als je groenten verwerkt in soepjes, smoothies en andere creatieve oplossingen, valt het best mee en zit je zo aan die 450 gram.”

Mogen we helemaal geen pannenkoeken, patat en pizza meer?

Medina: „We houden zelf de 80-20 regel aan. Tachtig procent van de tijd eet je gezond en beweeg je lekker. In de overige twintig procent van de tijd kun je best eens een patatmoment inplannen als jouw gezin dat lekker vindt. Uiteindelijk draait het allemaal om de balans.”

Isa: „Je moet wel blijven genieten. We staan niet onaangekondigd voor de deur om je kastjes leeg te ruimen. We doen dit voor iedereen die zelf graag wil meedoen, het is geen strafkamp.”

Deze challenge loopt tot 7 februari. Wat hopen jullie dan te hebben bereikt?

Isa: „Dat de deelneemsters het echt een kans hebben gegeven en dat ze zich lekkerder voelen en misschien wel een paar kilo’s zijn kwijtgeraakt, of een betere huid en meer energie hebben gekregen. Wij hebben er in elk geval heel veel zin in!”

DOET U MEE?

De VROUW Lekker in je vel-challenge is gratis en voor iedereen beschikbaar. Wil jij ook meedoen? Dat kan! Kijk hier voor alle informatie over de challenge of word lid van de besloten Facebookpagina. In deze groep is er elke dag wel iets te doen. De ene dag delen Isa en Medina een lekker recept, de volgende dag krijg je trucs om een gezonde leefstijl aan te houden, en weer een andere dag roepen wij je op jouw ervaringen, tips en foto’s te delen. Geen Facebook? Geen probleem! Als je je hieronder aanmeldt voor de VROUW Nieuwsbrief, weet je zeker dat je niets hoeft te missen.