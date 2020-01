Daghoroscoop 13 januari

VANDAAG JARIG

Uw onafhankelijkheid is u veel waard en wordt naarmate het jaar vordert steeds belangrijker voor u. U zult er energie en moed aan ontlenen en zult er niet voor terugdeinzen de confrontatie aan te gaan. Houd er rekening mee dat uw computer kan crashen op een zeer ongelegen moment.

RAM

Er zullen zich nieuwe mogelijkheden voordoen als een concurrent van het toneel verdwijnt. Maak er gebruik van als iemand afwezig is, want hetzelfde kan ook u overkomen. Blijf op uw hoede en gebruik uw ontwapende charme.

STIER

Controleer wat u op schrift hebt gezet en corrigeer zo nodig. U kunt zich vandaag op het juiste moment op de juiste plaats bevinden. Vermiste papieren of voorwerpen kunnen weer boven water komen. Lastige bureaucratie valt te omzeilen.

TWEELINGEN

Afwisseling en variëteit zijn het zout in de pap en daaraan zal het vandaag niet ontbreken. Durf onconventioneel en origineel te denken. Neem enig risico en experimenteer. Verander zo nodig van mening, maar ga daarin niet te ver.

KREEFT

Stel u dienstbaar op aan anderen, geef adviezen en steun. Het kan van belang zijn dat u iets aanpast in uw huiselijk leven. Tact en diplomatie zullen u de weg wijzen. Maak gebruik van uw inventiviteit en sla bruggen waar dat mogelijk is.

LEEUW

Ga op zoek naar de oplossing van een geheim of mysterie. Graaf diep en probeer gesloten deuren te openen. U kunt al snel tot conclusies komen en u afvragen waarom anderen niet zien wat u ziet. Ga voorzichtig om met geheime informatie.

MAAGD

U zult in de gelegenheid zijn om nieuwe vleugels uit te slaan, erkend te worden of zelfs roem of macht te verwerven. U krijgt het voor het zeggen als u bereid bent een nieuwe benadering te omarmen die een financiële klapper kan opleveren.

WEEGSCHAAL

Maak af waarmee u bezig was en bereid u voor op een nieuwe klus. Denk eens na over een manier om uw taak of bedrijf uit te breiden. Laat alles wat zich de laatste tijd heeft afgespeeld nog eens de revue passeren.

SCHORPIOEN

Uw inventiviteit stelt u in staat verbanden te leggen waar anderen niet op komen. Neem de leiding nu u vastberaden en moedig bent en zet een nieuwe start in. Vertrouw op uw intuïtie. Uw ervaringen zullen intenser zijn dan anders.

BOOGSCHUTTER

Relaties kunnen vandaag een rol spelen alsook uw sociale bewustzijn. Een geschikte dag om achter de schermen te blijven en samen te werken. Maak u niet druk als er van al uw goede voornemens weinig terecht komt.

STEENBOK

Uw kunt met uw positieve instelling mensen overtuigen en beïnvloeden. Draag wat goed is uit en neem de tijd om naar anderen te luisteren. Maak ook plezier ter voorbereiding van de discipline die morgen van u geëist kan worden.

WATERMAN

Breek af wat oud is zodat u iets nieuws kunt opbouwen. Ga methodisch en gedegen te werk. Hard werken is een vereiste. Ga verstandig om met uw geld; sta ervoor open een financieel idee, dat voordeel kan opleveren, te omarmen.

VISSEN

Plannen en projecten kunnen op de rails worden gezet met een goede kans op succes. Een praktische aanpak van hetgeen u zich ten doel hebt gesteld brengt dat dichterbij. Binnen een team zal harde competitie u eerder helpen dan tegenwerken.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.