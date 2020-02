Zou jij je volwassen kind weer in huis nemen?

’Malediven’

Afgelopen dinsdag kondigde de zanger via Facebook aan na bijna 22 jaar huwelijk te gaan scheiden van Leontine Ruiters (52). Hij zou op duikvakantie gaan in de Malediven om even bij te komen, maar niets blijkt minder waar…

Weekblad Privé deelde de eerste foto van Borsato na de break-up. Hij is gespot in het Noord-Hollandse Alkmaar en blijkt te zijn neergestreken in het huis van bruidsspecialiste en moeder Mary Borsato.

Burn-out

Het zijn heftige jaren geweest voor de zanger. Zo kwam zijn affaire met pianiste Iris de Hond (32) aan het licht en ging zijn productiemaatschappij The Entertainment Group failliet. In januari bekende hij te kampen met een burn-out, waarna hij al zijn werkzaamheden staakte.

