Patty (63): ’Ik wil geen deftige dame zijn, maar een hippe oude troela’

Voel jij je leeftijd?

„Absoluut niet! Ik zou net zo goed 43 jaar kunnen zijn. Er zit nog genoeg energie in mij om nieuwe dingen te ervaren en ik leer nog elke dag. Sinds half januari laat ik mijn haar uitgroeien en vertel ik in mijn persoonlijke blog over het verzilveren van mijn haar. Mijn kapper heeft mij aan het begin gewaarschuwd: ’Je gaat gelijk tien jaar ouder lijken.’ Toch wilde ik het proberen en ik heb geen moment spijt gehad. Als de centimeters vorderen, groeit het zelfvertrouwen. Je durft meer te zeggen en echt jezelf te zijn. Ik mag er nu misschien iets ouders uitzien, maar het zelfvertrouwen houdt mij juist weer jong.”

Heb je een beautygeheim?

„Lekker gezond eten en bewegen. Wij hebben een hond waarmee ik veel wandel en ook dans ik regelmatig. Ik mis het live zumbaën met de lekkere muziek en pittige dames, maar probeer het thuis bij te houden. De live lessen die ik volg beginnen namelijk pas weer in augustus. Verder vind ik het belangrijk om altijd te blijven lachen, dat houdt je jong! Hier vind je geen hangende mondhoeken, dat ziet er zo zuur uit.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Voorheen werd ik vaak jonger geschat, omdat ik nog vrij actief ben. Nu ik mijn grijze lokken laat staan, merk ik wel dat mensen niet meer zo gechoqueerd zijn als ik vertel dat ik 63 ben. Ook steek ik het tegenwoordig regelmatig op en dat maakt ook ouder. Iemand zei laatst: ’Wat zie jij er deftig uit’. Daar schrok ik wel even van. Ik wil geen deftige dame zijn, maar een hippe oude troela.”

Het verzilveringsproces van Patty’s haar

Wat vind jij het mooiste aan jezelf?

„Ik ben altijd wat zwaarder geweest, maar de laatste jaren heb ik maatje 38. Daar ben ik wel heel blij mee. Ook mijn groene ogen vind ik mooi. Als ik mezelf een beetje mooi opmaak springen ze er echt uit!”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn Griekse neus. Ik heb een behoorlijke neus van mijn vader geërfd. Ik heb een klein hoofdje, maar grote neus en oren. En dat blijft doorgroeien. Dat wordt een ramp als ik tachtig ben. Mijn billen worden ook steeds platter, daardoor zit je toch minder lekker.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mensen vinden vaak dat ik ze goed kan enthousiasmeren of stimuleren om het meeste uit hun leven te halen. Ik zie snel waar mensen goed in zijn en geef ze daarom graag een duwtje in de rug. Hiernaast krijg ik vaak complimenten over mijn energie.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Tien jaar geleden zou ik hier nee op hebben geantwoord, maar nu heb ik eindelijk een goede werk-privébalans gevonden. Een boek lezen, op vakantie gaan, wandelen met de hond: daar had ik vroeger de rust niet voor. Ik werkte toen zestig uur in de week en kon wel in tien sloten tegelijk springen. Nu leef ik uitgebalanceerd en neem ik meer tijd voor mezelf.”

Wat houdt je jong?

„Altijd nieuwe dingen proberen. Ik vind het leuk om dingen uit te proberen die ik nog nooit heb gedaan. Zo heb ik een aantal weken geleden een rolschaatslesje gevolgd. De 20-jarige instructrices schrokken zich rot toen mijn vriendin en ik binnenkwamen. ’Hebben jullie wel polsbescherming bij?’ was het eerste wat ze vroegen, haha. Je moet blijven verbazen en verwonderen zeg ik maar altijd!”

Heb je een levensles?

„Wees niet te streng voor jezelf. Vroeger wilde ik alles tegelijk doen en ging ik aan mezelf voorbij. Tegenwoordig ben ik in dat opzicht een stuk milder geworden. Het hoeft niet perfect te zijn, het leuke zit ’m juist in de imperfectie. Je kan niet altijd zes gooien en daar is helemaal niks mis mee.”

