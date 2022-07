’Ik wil niet dat mijn oudste kleinkind komt logeren’

„Ik heb twee kleinkinderen. Twee meiden, van 6 en van 8. Die jongste is een heerlijk kind. Maar die van mijn zoon? Een regelrechte haaibaai! Ze vraagt weleens of ze bij opa en oma mag logeren, maar ik ben er tot nu toe nog altijd met een smoesje vanaf gekomen. Ik wil gewoon niet dat ze komt!

Ik besef dat ik nu klink als een vreselijke vrouw, maar ik kan er echt niets aan doen. Als je het heel zwart-wit stelt, zou je zeggen dat kleindochter A. een engeltje is, en kleindochter M. een duiveltje. Eerlijk gezegd houd ik mijn hart vast voor de toekomst: wat als het altijd zo blijft? Als ik altijd een manier moet zoeken om een bezoekje van haar draaglijk te maken?

Duivel en engeltje

Ze is nu 8 en ik ben soms gewoon een beetje bang voor haar. Als ze langs is geweest, is er altijd wel iets kapot. Ze schopt en slaat als ze haar zin niet krijgt, en zegt heel onbeleefde dingen tegen mij, maar ook tegen wildvreemden.

Haar gedrag verschilt enorm met dat van haar nichtje. Dat is zo’n makkelijk en tevreden kind, altijd al geweest. Natuurlijk is zij ook weleens vervelend of wil ze geen hap broccoli. Maar vergeleken met mijn oudste kleinkind is ze een engel.

In de rug geschoten

Nu de kleinkinderen wat ouder zijn, willen ze graag komen logeren. Gezellig een weekje bij opa en oma. Maar oma wil dat helemaal niet! Kleinkind A mag gerust komen, maar ook daar zeg ik ’nee’ tegen. Omdat ik niet wil dat mijn zoon doorkrijgt dat ik het ene kind liever vind dan het andere kind. Dus verzin ik altijd maar een smoesje. Maar die beginnen wel een beetje op te raken. Ik kan natuurlijk niet iedere keer zeggen dat ik plotseling de griep heb gekregen, of dat het weer in mijn rug is geschoten.

Toch is dit niet waar ik van droomde. Het leek mij heerlijk om de kleinkinderen thuis te hebben. Dat ik hun lievelingseten klaar zou kunnen maken, ze lekker kon verwennen met snoep en chips, dat ze mochten opblijven om leuke films te kijken en dat we allerlei leuke dingen zouden doen. Dat wil ik ook allemaal nog steeds. Alleen niet met kleinkind M.!

Opvoeding bemoeien

Toch denk ik dat het vooral met haar opvoeding te maken heeft. Mijn zoon en zijn vrouw vinden namelijk alles goed. Als ze zien dat ze mij een mep geeft vergoelijken ze dat met ’Ach, ze is een beetje moe’. Of met een zwak ’M., dat mag je niet doen hoor!’. Zonder haar daadwerkelijk op haar nummer te zetten. En begint ze te huilen omdat ze een standje krijgt? Dan wordt ze opgepakt en getroost!

Ik durf er tegen mijn zoon of mijn schoondochter niets over te zeggen. Ik wil niet dat ze vinden dat ik mij met hun opvoeding bemoei. Toch wordt het steeds moeilijker om mijn mond erover te houden. Wat als het alleen maar erger wordt? Het meisje echt een vreselijk mens wordt? Ik houd mijn hart vast. Vooralsnog heb ik gewoon liever niet dat ze komt logeren…

