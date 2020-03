Nadia: ’Ik heb seks tegen mijn zin, alles draait om hem’

Agressief

„Rick was aanvankelijk een van de charmantste mannen die ik in mijn leven was tegengekomen. Hij vleide me met zijn woorden, nam me mee uit eten en zette me op een voetstuk.

Maar dat veranderde compleet toen anderhalf jaar na onze eerste ontmoeting onze dochter werd geboren. Rick werd ineens verbaal agressief en onredelijk. Ik dacht in eerste instantie nog dat het door de vermoeidheid kwam. Gebroken nachten doen veel met een mens.

Moederschap

Ik bleek echter een relatie te hebben met een totaal andere man dan ik aanvankelijk had gedacht. Ik kwam erachter dat hij veel tegen me loog en hij werd steeds dominanter.

Zoiets sluipt erin; Rick ging zich steeds meer als de ware Rick gedragen en ik liet steeds meer toe, omwille van de goede vrede. Ik was kort na de geboorte van onze dochter ongepland opnieuw zwanger geraakt. Ik stortte me volledig op het moederschap.

Oppervlakkig

Voor de buitenwereld zal er niet veel zijn opgevallen. Als we ergens binnenkwamen, werd Rick weer die leuke, charmante man zoals ik hem leerde kennen. Iedereen liep – en loopt – met hem weg.

Wat ze niet weten, is dat alles altijd om Rick draait. Hij vraagt wel heel geïnteresseerd naar hun levens, maar het boeit hem minder dan niks. Alles is oppervlakkig. Echte vrienden heeft hij niet.

Libido

De seks was met Rick in het begin heel passievol. Hij trok mij bijna letterlijk de kleren van het lijf en we deden het zoals je het in films ook wel eens ziet; op de keukentafel, tegen de muur aan, in de auto. Als Rick er zin in kreeg, moest het gebeuren.

Ik was verliefd op hem en ging er volledig in mee. Toen ik zwanger was van onze dochter, verdween mijn libido bijna volledig. Rick kon dat niet verkroppen. Hij zag het als een afwijzing. We hebben er heel veel ruzie om gehad.

Liefdeloos

De meiden zijn nu drie en vier jaar en ik durf sinds kort aan mezelf toe te geven dat ze opgroeien in een liefdeloze omgeving. Ze krijgen wel liefde van mij; een overdaad zelfs.

Maar ze zien geen echte liefde tussen hun ouders en daar hebben kinderen wel recht op, vind ik. Het is een aflopende zaak tussen Rick en mij, maar een narcist verlaat je niet zomaar. Hij trekt een complete trukendoos open als ik erover begin. En ik ben momenteel te moe om er tegen in te gaan.

#metoo

Ik wil mijn gezin niet kapotmaken, maar ik weet ook dat dit geen houdbare situatie is. Rick heeft mij compleet leeggezogen, ik val iedere avond na mijn werk op de bank in slaap.

Eens in de zoveel tijd begint Rick te hengelen naar seks. Dat houd ik dan zo lang mogelijk met smoesjes af, maar uiteindelijk zwicht ik toch. Als ik even tien minuten mijn tanden op elkaar zet en het laat gebeuren, ben ik er weer voor een paar weken vanaf.

Gevecht

Je hoort mensen wel eens zeggen dat scheiden tegenwoordig heel snel en makkelijk gebeurt, maar daar geloof ik niks van. Er komt zoveel bij kijken. Ook als ik fulltime ga werken, kan ik geen eigen huis betalen, althans – niet in de regio waar we nu wonen.

En ik weet dat Rick in een scheiding het gevecht met me aangaat. Hij zal er alles aan doen om het mij zo moeilijk mogelijk te maken. Ik ben daar heel bang voor. Geld voor een advocaat heb ik niet. En ik verdien weer te veel voor pro Deo bijstand.

Ontploffen

Het is heel eenzaam om zo te leven. Ik denk niet dat ik het andere mensen uitgelegd krijg wat voor man Rick is. Hij vraagt nooit naar mijn leven, naar mijn emoties.

Als er iets gebeurt is het nooit Ricks schuld, altijd de schuld van een ander – en vooral die van mij. Hij liegt over de kleinste dingen en hij dreigt met van alles en kan ongelooflijk ontploffen om niks.

Uitweg

Ook voor mijn kinderen moet ik de stap gaan nemen om bij hem weg te gaan, zij krijgen er naarmate ze ouder worden steeds meer van mee. Maar ik ben het ook verplicht aan mezelf. Ik ben ongelukkig. Ik word niet gezien. Ik heb seks tegen mijn zin.

Soms hoop ik dat ik ergens een leuke man tegenkom, die mij een uitweg biedt uit dit leven. Maar ik zal het alleen moeten doen. Eerst maar eens mezelf een beetje bij elkaar rapen en weer wat meer energie krijgen. Ik wou dat ik Rick nooit was tegengekomen.”

Gebaseerd op waargebeurde verhalen.