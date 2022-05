’Het is belangrijk om voedsel te eten dat geen wereldreis gemaakt heeft’

Moeder

Laura komt uit een groot Maastrichts gezin met vijf kinderen. Haar moeder bracht haar de liefde voor eten en vers bereide gerechten bij. „Zij deed de culinaire academie en haalde altijd verse producten van lokale leveranciers”, vertelt Laura. „Zelf heb ik Nederlands gestudeerd en een minor journalistiek gedaan, maar dat was toch eigenlijk niets voor mij. Ik vond een baan bij een uitgeverij, wat ook niet helemaal beviel. Maar bij die uitgeverij gaven we ook kookboeken uit, en daar ligt toevallig wél mijn passie.”

Rookworsten

Toen ze haar baan opzegde, bedacht Laura dat ze bij ambachtslieden en chefs een kijkje in de keuken kon nemen en daarover verhalen kon maken. Zodoende stond ze in die beginperiode bij een slager in Leiden een varken uit te benen. „Een van de eerste dingen die hij mij vertelde, was dat varkensvlees het meeste op mensenvlees lijkt. Ook bezorgde hij altijd rookworsten bij klanten thuis, die hij, door ze een beetje plat te maken, gewoon door de brievenbus gooide. Naar aanleiding van die ervaring schreef ik een grappig verhaaltje waarin ik opgelucht meldde blij te zijn dat ik niet als een rookworst was geëindigd. Dat verhaal werd opgepikt door de redactie van het magazine van topchef Jamie Oliver. Zij vroegen me om voor hun tijdschrift te schrijven. Mijn switch naar foodjournalist had dus een vliegende start”, zegt ze lachend.

Populair

Laura’s artikelen waren populair en binnen de kortste keren schreef ze voor meer food-gerelateerde media. Zo ontstond het idee voor het Amsterdam Kookboek. Daarin deed ze onderzoek naar voeding door wederom in de verschillende keukens mee te kijken en uitgebreid research te doen. Zo kwam ze er achter dat je bord avondeten soms wel 30.000 kilometer aflegt. „Na het succes van het Amsterdam Kookboek maakte ik nog een boek, waarvoor ik op mijn elektrische motor heel Nederland doorkruiste op zoek naar de beste producten van de streken waar ik verbleef.”

Samen met fotograaf Hans de Kort, die de fotografie voor het boek deed, filosofeerde Laura over een volgend project. Want hoe geweldig zou het zijn om ditzelfde te doen in een ander land? „Zo ontstond Natuurlijk Oostenrijk”, vertelt Laura. „Oostenrijk is een land dat door zijn talloze microklimaten een ontzettende grote diversiteit aan smaken, gewassen en gerechten heeft. Wist je bijvoorbeeld dat de kaas die je in Oostenrijk vindt, anders smaakt als de koeien of schapen hoog op de berg hebben gegraasd? Ze hebben er veel bijzondere kazen, zoals Alpen Bergkäse en Montafoner Sura Kees, die qua smaak enorm verschillen met de kaas die in Nederland gemaakt wordt.”

Bekijk ook: Thuis uit eten houden we erin met dit nieuwe kookboek

Pompoenpitolie

In ongeveer anderhalve maand tijd bezocht Laura talrijke boeren, producenten, chefkoks en gastheren en verzamelde ze alle informatie voor het boek. „Ik interviewde wel 55 mensen en ontdekte zo allemaal verrassende dingen over de Oostenrijkse producten. Neem bijvoorbeeld de Kürbiskernöl, oftewel pompoenpitolie. Ik toerde met mijn e-motor door de deelstaat Stiermarken en zag allemaal oranje pompoenen in het veld liggen. Dat trok enorm mijn aandacht, dus zocht ik de boer op en ontdekte dat er een fantastisch smakende olie gemaakt werd van die pitten. Iets wat je in Nederland vrijwel niet tegenkomt.”

Toetje

Zo vond ze in iedere deelstaat wel iets bijzonders en werd ze zich nog bewuster van het belang van lokale producten. „Ik hou er heel erg van als chefs met de natuur en de elementen werken. Dat gebeurt in Oostenrijk zeker. Chefs die hun eigen producten verbouwen in hun achtertuin en midden in dat veld een bank neerzetten, zodat je tussen al dat lekkers van je maaltijd kunt genieten. Of chefs die aan de hand van de bergkam in hun omgeving een toetje ontwikkelen. Ik heb zoveel voorbeelden van koks die aan de hand van de natuur hun gerechten verzinnen. Daar word ik altijd ontzettend enthousiast van.”

Culinaire schatkist

Het rondreizen voelde voor Laura alsof er een culinaire schatkist voor haar werd geopend. „Wanneer je mijn kookboeken leest, kijk je als lezer over mijn schouder mee en ontdek je samen met mij deze schatten.” „Ik heb het zo geschreven dat je met me mee kunt reizen en kunt zien dat het belangrijk is om voedsel te eten dat geen wereldreis gemaakt heeft, maar gewoon uit jouw omgeving komt. Ik koop bijvoorbeeld echt geen amandelen meer uit Californië. Daar heerst een monocultuur, wat inhoudt dat er slechts één gewas tegelijk wordt verbouwd op een stuk land. Er moeten zelfs bijen daarheen getransporteerd worden, zodat er überhaupt vruchten aan de bomen komen.”

Forel

Totaal niet duurzaam, vindt Laura. „Net als avocado’s. Een paar mensen profiteren er veel van en dat zijn niet de boeren. Als je op reis bent naar een land waar een bepaald product verbouwd wordt, dan kun je dat natuurlijk wel eten. Maar in Italië bestel je geen zalm uit Alaska. In Oostenrijk kun je daarentegen prima een lekkere forel uit een bergmeer eten. Ik ben blij als mensen door mijn kookboeken te lezen de verhalen achter het eten leren kennen.”