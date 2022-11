Premium Het beste van De Telegraaf

Uit de krant ’Na één keer dragen is een jurk nog steeds fantastisch’

Door Anouk Groot Wassink Kopieer naar clipboard

’Ik vind het bijzonder om te zien hoe een kledingstuk zoveel gevoelens teweeg kan brengen.” Ⓒ ALLESSIE, ALDO

De duurste maand van het jaar is bijna aangebroken. In een tijd waarin veel mensen worstelen om rond te komen, kijkt niet iedereen uit naar de feestdagen. Cadeaus voor iedereen die je liefhebt en een nieuwe jurk voor het kerstdiner, loopt met de huidige prijzen algauw flink in de papieren. Gelukkig kun je tegenwoordig ook hoge ogen gooien met cadeaus en outfits die al eerder een eigenaar hadden.