Maaike: ’Ik wil zo graag seks met een onbekende man’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Maaike (43). Ze is al sinds ze 21 is bij dezelfde man, ze hebben een redelijk gelukkig huwelijk, maar Maaike mist iets. „Ik wil spanning. Ik wil seks met een man die ik nog niet ken. Ik fantaseer over vreemdgaan en ik ben bang dat het niet alleen bij een fantasie zal blijven.”