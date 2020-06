Ⓒ Brenda van Leeuwen

Zo op het oog zie je niets aan haar. En toch had ze een geheim, waar ze zich soms voor schaamde. Maar nu durft ze het met de hele wereld te delen. Sanne Blom (35) heeft de Ziekte van Crohn en heel veel buikoperaties later bood een stoma uitkomst. Sanne woont samen, werkt als manager capaciteit en logistiek in een ziekenhuis.