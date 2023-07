Daghoroscoop 12 juli - Sterrenbeeld Leeuw: Let beter op je gezondheid!

VANDAAG JARIG

Een prima jaar om jouw bekende ’ik’ te vervangen door een ander zelfbeeld. Dat kan heel geleidelijk gaan, dus niet van de ene dag op de andere of door een incident. Jouw libido zal sterker zijn dan anders, ongeacht je leeftijd of omstandigheden. Financiële problemen worden niet voorzien.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

De wijze waarop jij je vandaag gedraagt kan bepalend zijn voor jouw toekomst. Als iets het waard is om je voor in te zetten, doe dat dan voor 100%. Door goed op details te letten, kun je jezelf een voorsprong bezorgen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Een gunstige dag voor sociale contacten. Maak geen ruzie over futiliteiten en leg niet op elke slak zout. Strijd heeft geen zin als niemand bereid is de strijd op te geven. Door lopende zaken af te handelen zul je gewaardeerd worden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Een positief gevoel zet de toon en maakt het makkelijk problemen af te schudden. De aandacht van een groep mensen kan op jou worden gericht en deze dag kan, zoals later kan blijken, een keerpunt zijn. Straal zelfvertrouwen uit.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Opgeslagen energie kan vandaag goed van pas komen. Blijf niet afzijdig als discussies oplaaien en durf over controversiële onderwerpen duidelijk te zijn door te zeggen wat jij vindt. Zet charme in als je romantisch wil scoren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Contracten en afspraken dienen goed te worden nagekeken voor je ermee akkoord gaat. Let beter op jouw gezondheid door minder te eten en te drinken. Slik vitamines als energie taant. Wees in je werk niet te nonchalant.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Er kan een stapel uitnodigingen liggen die allemaal even leuk lijken. Het zal dus moeilijk zijn om te kiezen. Alleenstaanden wacht een romance. Vrienden kunnen proberen jou stiekem aan iemand te koppelen; laat het maar gebeuren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Iemand met invloed die je nog niet zo lang kent, is bereid een goed woordje voor jou te doen. Wees voorzichtig op romantisch gebied; iemand die jou de kriebels geeft, kan ook in de smaak vallen bij je beste vriend(in).

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Schenk aandacht aan het eerste wat jou vanochtend te binnen schiet en doe meteen wat je van plan bent. Creatieve ideeën, die bovendien uitvoerbaar zijn, kunnen opwellen. Als je altijd al een verhaal wilde schrijven, begin dan nu.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Door een laag energieniveau wordt dit waarschijnlijk niet jouw beste dag. Ook kan het je aan geduld ontbreken. Varieer jouw bezigheden zoveel mogelijk. Als je nog niet met vakantie bent geweest, plan dan nu een korte trip.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

De dag kan beginnen met een hoopgevend bericht. Vragen omtrent zaken of eigendommen moeten even op sterk water worden gezet. Geld vraagt om oplettendheid. Het huiselijk leven kan gepaard gaan met wat ups en downs.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Wees niet bang om spontaan of impulsief te handelen. Jouw verlangen naar comfort en veiligheid kan je ertoe brengen boven jouw stand te leven. Een brief met nieuws over een naaste kan nieuwe feiten aan het licht brengen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Onverwachte uitgaven kunnen jou in de rode cijfers doen belanden. Houd je hand op de knip, al is het maar tijdelijk. Let extra op je gezondheid en fitness, zeker als je naar overgewicht neigt. Reken maar niet te veel op anderen.

