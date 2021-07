Moeten kruidnoten het hele jaar door in de supermarkt liggen?

Toevallig ben ik persoonlijk enorm fan van de kleine ronde koekjes. Net speculaasjes, maar dan kleiner. Ze eten heerlijk weg terwijl je op je thuiswerkplek zit. Eerlijk? Ik las het nieuwsbericht over de eerste kruidnoten van het jaar die nu in de supermarkt liggen, en ben onmiddellijk op strooptocht gegaan. Kruidnoten zijn immers geen mosselen waar je buiten het seizoen om enorm ziek van kan worden, of aardbeien die in de winter naar water smaken. Het zijn koekjes. Ze smaken altijd prima.

Vooralsnog zijn alleen de eenvoudige varianten te verkrijgen. Althans, in mijn woonplaats. Op de bijzondere smaken als tompouce, pindakaas en ruby chocolade moeten we nog even wachten. Of je moet in Volendam wonen. Daar hebben ze een pepernotenspeciaalzaak die het hele jaar rond open is. Gelukkig vind ik de simpele nootjes toch het lekkerst. Het wachten is nu nog op de muizen en kikkers van fondant, want daar ben ik ook dol op. Kruidnoten en ander Sinterklaassnoep het hele jaar door in de supermarkt? Waar klagen we over, wat mij betreft geen enkel probleem!

Praat mee

Maar eerlijk, wat vind jij? Vind jij de ophef over kruid- en pepernoten in de winkel tijdens de zomer overdreven en heb je de eerste zakken al leeg? Of zou je juist liever zien dat de verkoop van de lekkernij wordt beperkt tot november en december? Praat mee op onze Facebookpagina.