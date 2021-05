„Mijn vriend wil kamperen. Ik dus niet!”

Lieve Sabine, mijn vriend wil op vakantie naar een camping aan de Nederlandse kust. Ik vind kamperen echt een drama. Ik haat het echt. Maar nu we niet naar het buitenland mogen, lijkt hem dit een leuk alternatief. Ik wil graag een paar weken met hem samenzijn, maar wandelen in de duinen? Kom op zeg. Ik ben geen bejaarde. Ik wil gewoon naar een leuke stad en we kunnen best wel een dagje naar het strand. Maar ik zie het echt niet zitten om in een tent te slapen. Hij is al avonden aan het zoeken op internet waar we het beste heen kunnen gaan. Ik weet niet zo goed hoe ik hem op andere gedachten kan brengen. Hoe pak ik dit aan?

Sabine: „Ook jouw vraag stelden we een paar weken geleden op onze VROUW Facebook-pagina. Daar kwamen weer een paar leuke antwoorden van lezeressen voor je binnen. Bijvoorbeeld van Aline Pennewaard. Zij geeft je groot gelijk. „Mij krijg je ook met geen tien paarden in een tent. Je gaat er toch op vakantie niet schraler bij zitten dan thuis? Ik zou dus als ik jou was op z’n minst iets eisen met een bed-op-poten en eigen sanitair: een huisje, stacaravan of hotel. Als je niet zo hoeft af te zien wordt je binnenlandse vakantie toch gelijk al een stuk leuker.” En Karina Clifford-Cofiel wijst geheel terecht op de communicatie tussen jou en je vriend. „Het antwoord op elk dilemma in relaties is: wees eerlijk en communiceer open met elkaar. Als jij kamperen echt „haat” (ik neem aan dat je die sterke term niet voor niets gebruikt) dan is tóch gaan – omdat hij het zo leuk vindt – niet de oplossing. Zoek samen naar een compromis; bijvoorbeeld wel samen weg naar de kust, maar een bed & breakfast. Of kijk eens naar „Glamping.” Kamperen hoeft al lang niet meer met rugpijn. Of met spinnen in je slaapzak op een lek opblaasbedje te zijn. Uiteindelijk gaat het om quality time samen en er even uit zijn. Niet om wie z’n zin krijgt.”

Dus ondanks dat ik met je mee kan voelen, want ook ik ben geen fan van de camping, denk ik dat je het echt moet bespreken. Ga een paar dagen naar de kust en kies een bed & breakfast of een gezellig hotelletje. En als je vriend echt heel graag naar een camping wil, dan zou je toch ook een huisje op het campingterrein kunnen huren? Dan heb je meestal je eigen sanitair en een normaal bed. Bespreek het in ieder geval samen, want allebei chagrijnig omdat de verwachting niet klopt is ook weer zo iets. En je hebt misschien geluk want een groot deel van de wereld gaat vanaf komende week weer op geel. Misschien zit er toch een vakantie naar het buitenland voor je in? Veel succes samen.”

