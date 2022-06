Daghoroscoop 13 juni - Je zelfvertrouwen neemt toe, Weegschaal!

VANDAAG JARIG

Het wordt een succesvol jaar en dat was al vanaf het begin duidelijk. Je kunt omhoogschieten in je carrière en status. Met Jupiter als je liefdesplaneet hoog in je horoscoop wordt ook je romantische leven begunstigd. Liefde zal op je prioriteitenlijst staan en kan opwellen in je professionele leven of met iemand die bij je werk betrokken is.

RAM

Beperk je tot wat je moet doen en laat collega’s maar over hun toeren raken als ze dat nodig vinden. Je hoeft daar niet negatief op te reageren. Doe niet mee aan machtsspelletjes en laat je evenmin opzadelen met andermans verantwoordelijkheden.

STIER

Doe je voordeel met de positieve energie waarover je vandaag in ruime mate beschikt. Neem beslissingen en hak knopen door. Er zit liefde in de lucht en of je nu getrouwd of single bent, je zult genieten van de nabijheid van een speciaal iemand.

TWEELINGEN

Je kunt veel te doen hebben en te weinig tijd om het allemaal voor elkaar te boksen. Informatie kan onduidelijk zijn en tenzij jij je tolerant opstelt, kan er een kattige woordenwisseling met schoonouders ontstaan. Breng wat tijd alleen door.

KREEFT

Je kunt behoefte hebben aan een goed gesprek. Beleefdheden over en weer zullen je niet bevredigen, dus ga op zoek naar mensen met wie je een persoonlijke en emotionele discussie kunt voeren. Je krijgt met veranderingen te maken.

LEEUW

Geld kan je bezighouden. Degenen die financiële steun nodig hebben kunnen opgelucht ademhalen als ouders of vrienden bereid zijn bij te springen. Voorkom dat de verplichtingen die daarmee gepaard gaan je mogelijkheden te boven gaan.

MAAGD

Jouw natuurlijke trots kan op anderen overkomen als een bazige houding en dat kan de relatie met mensen schaden. De kans op onenigheid is groter dan anders. Als jij niet je geduld verliest dan zal het een ander zijn.

WEEGSCHAAL

Je zelfvertrouwen neemt toe. Maar pas op dat je niet overdrijft. Een gebeurtenis uit het verleden kan ter sprake komen en daarmee moet voor eens en voor altijd afgerekend worden. Een flatteus nieuw kledingstuk heeft een positieve invloed op je moraal.

SCHORPIOEN

Tijdens een gesprek met een collega kunnen je vooroordelen ter sprake komen en misschien moet je je mening herzien. Ervaar dat niet als een bedreiging, eerder als een volwassen reactie. Sociaal hoor je er helemaal bij.

BOOGSCHUTTER

Verspil geen energie aan iets wat misschien nooit zal gebeuren. Maak gebruik van de juiste procedures en een goede managementstrategie, dan houd je nog tijd over om met vrienden af te spreken. Een intensieve relatie wordt nog intenser.

STEENBOK

Als gevolg van saaie routine kun je het gevoel hebben gevangen te zitten. Je behoefte aan opwinding kan er echter toe leiden dat je betrokken raakt bij de drama’s van anderen. Concentreer je op een creatief project.

WATERMAN

De kosmos kondigt een positieve periode aan. Ben je vertrouwd met de aandelenmarkt, dan kun je een paar slimme investeringen doen die te gelegener tijd aan jouw verwachtingen zullen voldoen. Anderen zouden een lot kunnen kopen.

VISSEN

Je kunt vandaag op vriendschap en samenwerking rekenen. Ga vroeg aan het werk en kijk of je ook weer vroeg kunt vertrekken. Een naaste kan wrok tegen je koesteren. Ga liever met de ander in gesprek dan dit te laten voortduren.

