’Ga ik me nog aan de maatregelen houden als ik ben geprikt?’

Deze sms was anders. Dit sms’je was goed nieuws. Het was een bevestiging van de GGD van mijn vaccinatieafspraak op 2 juni aanstaande. Mijn blijdschap was van korte duur. Als ik eenmaal ben gevaccineerd, betekent dat voorlopig alleen nog maar dat de kans dat ik, wanneer ik in aanraking kom met het virus ernstig ziek wordt, sterk afneemt.

Op zich genoeg reden tot vreugde, maar ik ben niet alleen op deze wereld. Dat ik niet alleen voor mezelf leef is mij de afgelopen anderhalf jaar iets te vaak duidelijk geworden. Daar waar ik de anderhalve meter in acht nam, uit voorzorg een mondkapje droeg, zo min mogelijk contacten had, mijn kinderen amper zag, geen handen schudde, zie ik om mij heen steeds meer mensen die schijt hebben aan al die maatregelen. Zij doen alles wat betreft corona, inclusief de vaccinaties, af met ‘onzin’. Wat ik al schreef: mijn blijdschap was van korte duur.

Vrijheid

We kunnen alleen terug naar het oude normaal als de vaccinatiegraad wordt gehaald. Niemand weet - ook de allerknapste koppen niet - exact wat die vaccinatiegraad dan moet zijn. Wat men wel weet is dat het aantal infecties en de kans op mutatie van het virus afneemt als er meer wordt gevaccineerd.

Dus in feite is mijn prik op 2 juni een piepklein minuscuul druppeltje op een hele grote gloeiende plaat. Wil ik dan naar een samenleving toe waar mensen die wel gevaccineerd zijn meer vrijheden krijgen? Of andersom? Dat er een grote groep mensen met beperkingen moet gaan leven, omdat zij om welke reden dan ook zich niet lieten vaccineren?

Nee. Natuurlijk niet. Ten eerste leven wij in een vrij land waar gelukkig iedereen het recht heeft op zelfbeschikking. Ten tweede leven wij gelukkig in een vrij land waar iedereen het recht heeft om overal iets van te vinden. De vrijheid van de een gaat in een vrije samenleving soms ten koste van de ander. Dat is de prijs die we met zijn allen moeten betalen om te kunnen en mogen leven in vrijheid. In een democratie.

Morrend

Al is mijn vaccinatie op 2 juni een heel klein druppeltje op die gloeiende plaat, dan is dat mijn persoonlijke bijdrage aan onze samenleving om weer zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar het ‘oude normaal’. En houd ik mij tot dat moment, dat langer zal gaan duren, omdat wij nou eenmaal in een vrij land leven, nog steeds aan de maatregelen. Morrend. Dat dan weer wel. Alles liever dan leven onder een dictatuur.