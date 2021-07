Weekhoroscoop 30 - Je financiën gaan erop vooruit, Kreeft!

Ram

Liefde: De komende week staat de romantiek op een laag pitje. Half augustus laait het vlammetje weer op, dat is dus een betere periode om samen iets te plannen.

Financiën: Nieuwe werkzaamheden dienen zich aan en dit betekent ook extra geld. Past het allemaal nog in je agenda?

Werk: Maak je geen zorgen als de dingen niet helemaal verlopen zoals gepland. Pas je aan de omstandigheden aan en laat het los, morgen weer een dag.

Persoonlijk: Zeg nee. Punt.

Stier

Liefde: Er steken wat twijfels de kop op die voor onduidelijkheid zorgen. Blijf vooral met elkaar praten en spreek je duidelijk uit over wat je wilt (en wat niet) dan gaat het vanzelf weer de goede kant op.

Financiën: Je financiën stagneren maar geen zorgen, halverwege augustus bereik je een keerpunt en gaat het zomaar weer beter.

Werk: Nieuwe kansen dienen zich aan maar of je er ook iets mee doet is nog maar de vraag.

Persoonlijk: Er staan leuke dingen op het programma. Niet alleen voor de stieren die nog vakantie hebben, ook voor degenen die na werktijd nog even willen ontspannen is er genoeg om naar uit te kijken.

Tweelingen

Liefde: Je wilt er graag even tussenuit met je geliefde. Samen even weg van alles zal jullie goed doen. Boek een hotel of huisje en geniet van de rust en van elkaar.

Financiën: Alles wat je nu uitgeeft aan de verbetering van je huis is goed besteed. Half augustus is dat een minder goed idee dus als je nog het een en ander wilt realiseren kun je dit beter nu doen.

Werk: Hoewel je nog diverse plannen hebt in verband met je carrière is dit niet het juiste moment om deze door te voeren. Doe je ding en wacht het rustig even af.

Persoonlijk: Sluit je woning goed af wanneer je weggaat en schaf desnoods een camera of goed alarmsysteem aan, beter voorkomen dan genezen.

Kreeft

Liefde: Het is belangrijk dat jullie nieuwe afspraken maken over de financiën. Vooral je partner lijkt hier zich wat zorgen over te maken.

Financiën: Je financiën gaan erop vooruit. Niet omdat er meer binnenkomt, maar omdat je minder uitgeeft. Netjes!

Werk: Je hebt het gevoel een beetje stil te staan. Als dat zo is ben jij zelf degene die een en ander weer kan aanslingeren.

Persoonlijk: Hoe graag je ook op vakantie wilt, een reis boeken naar het buitenland – ongeacht een gunstige kleurcode – is nu een minder goed idee.

Leeuw

Liefde: Er valt hier en daar nog wel wat winst te behalen binnen de relatie maar het gaat de goede kant op.

Financiën: Nieuwe mogelijkheden op financieel gebied zijn te verwachten. Je zult er wel iets voor moeten doen maar hoeft er niet zelf achteraan; het wordt je aangeboden.

Werk: Het gaat allemaal niet zo snel als je had gehoopt. Besteed de tijd die je moet wachten aan andere klusjes die nog op der plank liggen.

Persoonlijk: Sporten gaat nu als een malle. Je vindt het leuk en boekt snel resultaten.

Maagd

Liefde: Er is een verandering op handen binnen de relatie. Ten goede! Na een woelige periode komen jullie weer in rustiger vaarwater.

Financiën: Je financiën gaan er langzaam maar zeker op vooruit. Half augustus komt er zelfs nog een schepje bovenop. Geef desondanks niet teveel uit, je spaarrekening lust best nog wat extra euro’s!

Werk: Alles blijft even bij het oude en dit vind je helemaal prima.

Persoonlijk: Probeer minder goede gewoontes af te leren. Zeker als het je al eens eerder is gelukt is het echt het proberen waard.

Weegschaal

Liefde: Rust in je hoofd brengt ook rust in de relatie. Als er al sprake was van onrust de laatste tijd is de kans groot dat jij hiervan onbewust zelf de oorzaak was.

Financiën: Je inkomsten gaan er op vooruit, zie het als een aanloopje naar de financiële piek die je volgende week kunt verwachten.

Werk: Je kunt het eindelijk rustiger aan doen. Probeer je ook echt even te ontspannen en niet continu vooruit te denken aan de dingen die je allemaal moet doen als het straks niet meer rustig is.

Persoonlijk: In plaats van weer een stapje opzij te doen voor anderen kies je nu voor jezelf. Voel je hier niet bezwaard om. Sterker nog, het zal eens tijd worden dat je jezelf op de eerste plaats zet.

Schorpioen

Liefde: Jij en je geliefde zijn allebei in voor romantiek. Vooral in een rustige omgeving in de natuur genieten jullie met volle teugen. Wat te denken van een wandeling, boot -of fietstocht gevolgd door een picknick voor twee?

Financiën: Je kunt nu vanuit huis op een goede manier je geld verdienen. Ook op andere manieren speelt je woning nu een belangrijke rol, de kans op onverwachte uitgaven met het oog op reparatie of renovatie is groot.

Werk: Je krijgt de kans om nieuwe dingen te leren die in verband staan met je werk en grijpt deze graag met beide handen aan.

Persoonlijk: Hoewel je dol bent op je vrienden heb je nu even geen behoefte om met hen af te spreken. Je hebt even genoeg aan jezelf.

Boogschutter

Liefde: Hoewel je geliefde werkelijk zijn of haar best doet om het je naar de zin te maken of je de ruimte te bieden die je nodig hebt, lijk je gevoelsmatig toch iets te missen. Geen zorgen, deze onrust gaat weer voorbij.

Financiën: Je financiën zijn stabiel maar zullen er over een week of twee iets op vooruit gaan.

Werk: Klussen die je graag zo spoedig mogelijk wilt afmaken zullen wegens omstandigheden even moeten wachten. Laat het even voor wat het is en richt je deze week op meer persoonlijke zaken. Wie of wat kan wel wat meer aandacht gebruiken?

Persoonlijk: Je zit goed in je vel en kunt de hele wereld aan. Als je iets nieuws wilt beginnen op het persoonlijke vlak is dit het moment.

Steenbok

Liefde: Je hebt het even te druk met andere dingen om je al te veel met de liefde bezig te houden. Jammer, want je partner (en niet alleen hij/zij) vindt je juist nu extra aantrekkelijk.

Financiën: Grote of onverwachte uitgaven drukken nog steeds een flinke stempel op je financiën. Het gaat helaas nog even niet over.

Werk: Je hebt de behoefte om meer uit je carrière te halen dan je tot dusver hebt gedaan. Wat zou je willen en hoe kun je dit het beste aanpakken? Niets doen is nu geen optie.

Persoonlijk: Het is de hoogste tijd voor een grote schoonmaak. Alles en iedereen wat je niet meer blij maakt mag weg.

Waterman

Liefde: Als je zou moeten kiezen tussen een goed gesprek of goede seks kies je voor het laatste. Misschien heb je geluk en krijg je het allebei?

Financiën: Je ziet je financiën langzaam achteruit hobbelen maar weet even niet wat je moet doen om het tij te keren. Het enige dat nu helpt is extra werk aannemen en zuinig aan (blijven) doen.

Werk: Je carrière zit in de lift maar helaas wel één die tergend langzaam omhoog gaat. Het verloopt allemaal niet zo vlot en dat irriteert je mateloos.

Persoonlijk: Iemand in je omgeving wil heel graag iets doen waar jij eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Desondanks ben je bereid om je aan te passen, als het hem of haar zó blij maakt, vooruit dan maar.

Vissen

Liefde: Je hebt behoefte om samen met je partner weer eens ouderwets te genieten van een gezellig avondje met vrienden. Wie worden de gelukkigen?

Financiën: Het leven bestaat uit keuzes, Vissen. Wat wil je graag blijven doen en wat ben je bereid op te offeren? Het is de komende tijd ‘of-of’ in plaats van ‘en-en’.

Werk: Door iets compleet anders aan te pakken dan je gewend bent kun je een onverwacht groot succes boeken.

Persoonlijk: Je voelt je lichtelijk gestrest waardoor ook je lichamelijke conditie iets afneemt. Geen zorgen, dit is een normale reactie. Piekeren kost energie!