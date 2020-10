Met deze tips wordt jouw Halloween griezelig leuk!

Angstaanjagende snacks

Zin om lekker te snacken op z’n Halloweens? Deze griezelige hapjes zijn allemaal gemakkelijk te maken met kinderen. En gevaarlijk lekker natuurlijk.

Oogbal, pompoen en heksenketel cake-pop

Een cake-pop is niets meer dan een cakeje in de vorm van een balletje, dat je op een stokje hebt gevormd. Deze gaat in de oven en nadat-ie is afgekoeld kun je hem decoreren zoals jij wilt. Wat dacht je van een eng spook, een mummie of een oogbal? Nog makkelijker: je kunt cake pops ook maken van kant-en-klare cake.

Scary spinnenkoekjes

De enige spinnen waar we wel van houden: chocolade spinnen op heerlijke pindakaaskoekjes. Onze collega’s bij Culy hebben een lekker recept voor je bedacht, waarmee je meteen aan de bak kunt.

Halloween punch met een bite

Niets beter dan een enge film kijken met een feestelijke mocktail of cocktail. Door kersensap te gebruiken krijg je die mooie rode kleur van bloed, en een vampierengebit van snoep aan de rand maakt de griezelig lekkere cocktail - met of zonder alcohol - helemaal af.

Bekijk ook: Maak van Halloween een feestje met deze griezelgebakjes

Spookachtige knutseltips

Ben je in de mood voor creepy knutsels met de kinderen? Er zijn genoeg dingen die je kunt maken zonder dat je meteen bakken met geld kwijt bent.

Creatief met wc-papier

Een heks, kat, vleermuis of dappere ridder: het is allemaal te maken van een simpele toiletrol. Verzamel een aantal oude toilet- en/of keukenrollen en pak een berg stiften en papier. Vouw het papier om de rol om zo een gezicht, kleding of een hoed te creëren. Maak een griezelig gezicht met stiften en stickers en voilà: je hebt in no time originele items om je huis (of slaapkamer van de kinderen) mee te versieren.

Halloween (mond)masker

Iedereen kent natuurlijk de angstaanjagende Halloweenmaskers. Maar aangezien we zelf toch ook al tijden maskers dragen: waarom customizen we die niet voor vandaag? Een monstersnuit of een heksenmond, teken erop los! Als je niet goed kunt tekenen, kun je een sjabloon zoeken op internet en die overtrekken. Easy does it.

Pompoenknustel

Heb je niet veel tijd? Dan is misschien deze pompoenknutsel wat voor jou. Het enige wat je nodig hebt is papier en een schaar. Knip een pompoenvorm uit en zoek vervolgens allerlei soorten patronen papier. Dit kan uit een ’paperlovers’-boek, maar ook uit een tijdschrift of krant. Knip vervolgens stroken om de breedte of lengte te vullen. Gemakkelijk en leuk om te doen!

IJzingwekkende films

Zijn de kinderen naar bed en ben je klaar om je achter de bank te verstoppen van angst? Laat je dan meeslepen door een van deze drie horrorfilms.

IT Chapter 2

Een killer clown terroriseert een stadje - terwijl een groep volwassenen dacht deze clown als kind verslagen te hebben... De ’Losers’ zijn weer terug en vastberaden om IT dit keer voorgoed te verslaan. Deze film is beschikbaar op Amazon Prime, YouTube, Pathé thuis en Google Films.

US

Deze ijzersterke psychologische horrorfilm draait om het leven van een alledaags Amerikaans gezin. Hun familievakantie aan de kust verandert in een nachtmerrie als blijkt dat een experiment van de overheid om mensen te klonen volledig is misgegaan... Deze film is beschikbaar via Pathé thuis, YouTube en Amazon Prime.

Get Out

De titel zegt het al ’Ga weg!’ Blijf vooral niet te lang hangen in het huis van je vriendin, die zegt dat alles goed is. De enge sfeer, de vreemde familie, het rare feestje… Deze rijke mensen zijn up to no good… maar wat is hun duistere plan? Deze film is beschikbaar op YouTube, Amazon Prime en Pathé thuis.