De vechtscheiding deel 86: ’Als ik haar ruik, word ik wild’

Ik besluit langs de camping te rijden om in levende lijve met de kinderen te praten. In het echt kunnen ze niet de hoorn erop smijten. Op de camping aangekomen zie ik in de verte het voetbalveld en een groep jongens die stoeiend een potje spelen. Ik herken het slungelige lijf van mijn zoon meteen: „Ouwe!” roept hij blij als ik dichterbij kom.

Normaal gesproken had ik hem aangesproken op dat ’ouwe’. Tenslotte is dat niet een titel die bij me past, maar ik begrijp dat dat nu niet het juiste moment is. Hij trapt de bal naar me toe. Ik geef hem een voorzet en Storm scoort. Blij laat hij zich in mijn armen vallen: „Ik ga met mijn vader mee”, zegt hij tegen zijn vrienden.

Met zijn arm om me heen lopen we naar de tent. Hij wordt groot. Zijn arm hangt niet meer om mijn nek, maar rust losjes op mijn schouder. Geef het nog een jaar en hij is een kop groter. „Ben ik weer”, roept hij bij een luxe tent. Ik hoor binnen geklets en gelach. „Storm!”, roept Anouk. „Heb jij die Indische maaltijd in de koelkast zien staan?” „Nee”, antwoordt hij terwijl hij naar me grijnst. „Heb je niets gegeten?” „Alleen die paar snackjes uit de koelkast.” „Snackjes?”, herhaalt Anouk. „Dat was een Indische rijsttafel voor 3 personen!” Ik hoor de mengeling van geamuseerdheid en streng zijn in haar stem. Op de achtergrond zegt Lente iets. Anouk lacht en komt naar buiten. Ik mis dit soort familie-tafereeltjes.

Troef gespeeld

„Oh hallo”, zegt ze tegen mij. „Waar hebben we deze eer aan te danken?” „Ik wil even met de kinderen praten. Kan dat?” Anouk knikt en roept Lente. Zodra zij me ziet duikt ze weer terug de tent in. „Ik heb jou niets te zeggen.” „Lente. Kom op. We kunnen er toch over praten.” „Nee.” „Laat mij maar even”, zegt Storm. Hij gaat ook de tent in. Vijf minuten later zijn ze samen terug. „Wat wil je zeggen?”, vraagt Lente. „Ik wil vragen of je er toch nog een keer over na wil denken. Het is toch gezellig?” „Het is toch gezellig?”, praat Lente mij na. „Nee, pap. Jij vindt het gezellig. Ik vind het niet leuk als zij er is.” „Waarom dan niet?” „Waarom dan niet?”, herhaalt ze weer. „Omdat ze irritant is. Ze wil naast je zitten als ik naast je zit en ze snauwde Storm laatst af aan de telefoon. Ik vind dat niet gezellig.”

„Maar doe het dan voor je broertje. Het is toch sneu als hij alleen is.” Lente kijkt vragend naar Storm. „Is dat zo?” Hij schokschoudert. „Het is leuker als jij erbij bent.” Lente glimlacht. Ik heb de juiste troef gespeeld. „En wat vind je leuker. Met Sara of met mij”, vraagt ze hem uitdagend. Storm kijkt naar zijn voeten en mompelt: „Liever met jou.” Triomfantelijk draait ze zich naar me om. „Oké, dan ga ik wel mee. Zeg Sara maar af.” „Maar je kunt het toch proberen?”, waag ik nog een keer. „Nee pap. Wij gaan mee of zij gaat mee. Kies maar.”

Ik draai me om naar Anouk. „Ik vind niet dat de kinderen dit soort beslissingen kunnen nemen. Ze gaan met mij mee en daarmee basta.” „Ik ga ze niet dwingen, Bas”, antwoordt Anouk. „Als ze niet met je mee willen dan blijven ze thuis.”

Aantrekkingskracht

Ik rij meteen door naar Sara’s huis om het slechte nieuws te vertellen. Dan hebben we dat maar gehad. Ze komt net terug van haar bokstraining. Haar haar nog in een staart, trainingsbroek en een nat T-shirt. Ik ruik haar zweet: zoet en vreemd genoeg ook fris. Geur speelt onmiskenbaar een rol in onze aantrekkingskracht. Als ik haar ruik, word ik wild. Ik trek haar naar me toe. Ze giechelt hoopvol. Ik buig me voorover en lik de zweetdruppels uit haar nek. Ze gromt tevreden. Een hand glijdt onder haar shirtje terwijl mijn tong een zweetdruppel die haar decolleté in glijdt volgt. Het slechte nieuws kan nog wel even wachten, denk ik. En we vrijen tegen het keukenblok.

Tevreden gevreeën, liggen we later op de bank. „Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws”, begin ik. „Doe maar eerst het goede nieuws.”

„Ik heb mijn advocaat de opdracht geven om een brief over dat uitkopen te sturen.” Ze lacht tevreden. „Mooi. Heb je een termijn gesteld?”

„Ja, reageren binnen twee weken.”

„Dus als we terugkomen van vakantie moet ze gereageerd hebben. Dat schiet lekker op. En het slechte nieuws?”

„De kinderen willen niet dat je meegaat op vakantie.”

„Wat!? Ik ben speciaal daarvoor op dieet geweest! Schoft”, snikt ze terwijl ze op mijn borst timmert. „Eerst vrijen en het dan pas zeggen. Rot op!” Vol schuldgevoel ik druip ik af naar huis. Koffers pakken voor een vakantie zonder Sara.