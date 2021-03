Ingrid fietste alleen naar Spanje: ’Ik móest wel doorzetten’

Ingrid Prent: „Ik beloofde mijn moeder op haar sterfbed dat ik beter voor mezelf zou gaan zorgen en dat ik zou stoppen met roken.” Ⓒ Corné van der Stelt

Keuzes die niet iedereen zou durven maken. In VROUW Magazine vertelt Ingrid Prent (54) hoe ze haar hart volgde. Ze liet haar ongezonde leefstijl achter zich en besloot in haar eentje naar Santiago de Compostella in Spanje te fietsen. Ze is getrouwd en coach/oprichter van De Gezonderie.