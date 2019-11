Deel 207: ’Het voelt alsof ik vreemdga’

„Oké”, antwoord ik langzaam. „Dat is voor mij een heel bedrag. Kom dan maar gewoon langs.” Ik kijk op de klok. Nog drie kwartier. Ineens is mijn hele euforische gevoel weg. Nu moet ik Mark afbellen en ga ik stiekem seks hebben met een andere man. Het voelt alsof ik vreemdga, zeker als Mark heel teleurgesteld reageert. Ik zeg tegen hem dat mijn moeder onverwacht langskomt en dat die nu eenmaal voorgaat. Ik hoop maar dat hij me gelooft.

Dan gaat de bel. Reinier ziet er onberispelijk uit. Deze keer draagt hij een grijze sweater en een donkere spijkerbroek. Alles aan hem ziet er duur en verzorgd uit. Hij buigt zijn mond naar me toe en kust me op de lippen. Plagerig trekt hij mijn jurk op, tilt hem een klein stukje op en laat zijn hand onder mijn slipje over mijn billen glijden. „Wat voor afspraak je ook moest afzeggen, je gaat hier geen spijt van krijgen”, mompelt hij. En dat geloof ik meteen. Ik ben Mark bijna vergeten.

Reinier doet de deur achter zich dicht en haalt een minuscuul pakje uit zijn broekzak tevoorschijn. Een condoom! Nu al? Maar ik voel zijn penis al keihard tegen mijn buik drukken. Hij trekt mijn slipje naar beneden, gelukkig had ik mijn panty uit voorzorg al uitgelaten. Ondertussen balanceer ik op mijn hakken van 10 centimeter, maar blijf staan. Ik maak zijn spijkerbroek los en haal zijn keiharde penis tevoorschijn, die zwaar en dik in mijn hand ligt. Shit. Zou dat ding wel passen?

Zijn handen trillen als hij het condoom omdoet. Dan tilt hij één voor één mijn benen op en slaat ze allebei om zijn middel. Hij kreunt heerlijk en ik doe met hem mee. Ik voel hem heel hard en heel diep in me stoten. Zijn vingers knijpen hard in mijn heupen en hij pulseert diep in me. Dan zet hij me voorzichtig op de grond, doet een stap naar achteren en rolt het condoom af.

„Nu jij”, zegt Reinier. „Waar is je slaapkamer?” Ik wijs het hem en even later lig ik poedelnaakt wijdbeens op bed terwijl hij met zijn vingers en tong me in een oogwenk naar een waanzinnig orgasme brengt. Poeh. Geen wonder dat die man zoveel lovende reacties op zijn website krijgt.

Ik vraag of hij wat wil eten en hij knikt bevestigend. „Zal ik een pizza bestellen?” Maar dat weigert hij. Teveel koolhydraten. Dus bestel ik twee salades met tomaten en mozzarella. Ook lekker. Ik heb zin om hem het hemd van het lijf te vragen over zijn werk en dat doe ik dan ook, maar heel veel wil hij niet over zichzelf kwijt. Hm, zijn discretie is ook een pluspunt.

Ik wil weten of hij een vriendin heeft, maar dat ontkent hij. „Ik heb het weleens geprobeerd, maar vrouwen worden uiteindelijk altijd jaloers”, zegt hij. „Natuurlijk word ik weleens verliefd, maar nooit zo erg dat ik dit werk zou willen opgeven.” Ik zeg dat ik me niet kan voorstellen dat hij met iedere vrouw seks kan hebben, maar hij beweert van wel.

En dan is hij er alweer klaar voor. Zijn penis steekt stijf vooruit en ik neem hem in mijn hand. Ik ga op mijn knieën zitten en glijd met mijn tong langs het topje van zijn penis. Ik hou zijn heupen vast en laat hem dan in mijn mond glijden. Hij schokt. „Nog niet”, kreunt hij. „Ik wil je op je knieën hebben.”

Ik doe wat hij vraagt en zie ons samen in de spiegel achter mijn bed. Voor een man van 45 ziet hij er echt fantastisch afgetraind uit. Je kan zien dat hij goed voor zichzelf zorgt. Hij ziet er ook heel opgewonden uit, want hoewel hij hier dus voor krijgt betaald, lijkt hij er toch wel erg van te genieten. En dan komt hij weer klaar. Hij stoot een paar keer, brult en begint dan te vloeken.

Ik schrik en vraag wat er aan de hand is. „Het condoom is geknapt. Ik begrijp het niet. Dit is me echt nog nooit gebeurd”, jammert hij. „Je moet zo snel mogelijk een SOA-test laten doen.”

„Ik? Ik ga niet met Jan en alleman naar bed”, zeg ik verontwaardigd. „Ga jíj maar een SOA-test laten doen. Wie weet wat voor ziektes al die vieze wijven onder de leden hebben. Lekker professioneel dat je het condoom hebt laten knappen. Misschien ben ik nu zelfs wel zwanger!”

Ik word steeds bozer. Reinier kleedt zich aan en ik trek een joggingpak uit de kast. Ik hoef er nu toch niet meer mooi uit te zien. Reinier komt naast me op bed zitten. „Sorry”, zegt hij. „Ik schrok gewoon. Ik kan me geen SOA veroorloven. Je kan niet zwanger zijn, want ik ben gesteriliseerd. Ik zal me ook laten testen. Dat doe ik heel vaak. Je hoeft me niet te betalen, oké? Maar ga alsjeblieft morgen naar een dokter. Ik bel je nog, oké?”

Dan ben ik alleen. En ineens slaat de paniek toe. Ik ben de afgelopen maanden met vijf mannen – inclusief Reinier - zonder condoom naar bed geweest. Wie weet waar die Grieken hem allemaal in hebben gestoken. Of met wie Mark het heeft gedaan. Of Josien. Nee, Josien niet. Misschien heb ik wel HIV. Of Aids. Ben ik daarom steeds zo moe. En dan ben ik ervan overtuigd dat er iets heel erg mis met me is.

