Daghoroscoop 11 april

11APRIL

VANDAAG JARIG

Uw carrière speelt dit jaar een groter rol dan de liefde, geld en zelfs uw gezondheid. Dat is alles goed en wel, en er zijn moment in het leven dat dat nodig is, maar voorkom dat uw gezondheid gaat lijden onder uw zucht naar roem en erkenning.

ZONDAG JARIG

Waarachtig succes in uw loopbaan is alleen mogelijk als het gepaard gaat met een gezond lichaam. Dat kan betekenen dat u slimmer moet werken, niet harder. Leer te delegeren en voorkom dat u oververmoeid raakt. Een romance kan ontstaan op het werk.

MAANDAG JARIG

U hebt een gelukkig gesternte waar het uw werk betreft. Van hogerhand is u succes gegund en u kunt bovendien steunen op uw vrienden. Financieel lijkt er sprake van een golfbeweging; professioneel is van belang om betrokken te blijven bij beroeps- en handelsorganisaties.

RAM

Tijdens een chat kunt u spontaan verliefd worden. Het zal u inspireren tot het vertellen van geestige verhalen en bizarre ervaringen. Blijf niet te lang aan het woord. Accepteer een compliment zoals het wordt bedoeld.

STIER

U kunt de laatste tijd wat uit balans zijn; het ene moment spaarzaam, het volgende verkwistend, nu eens op dieet, dan weer holle bolle Gijs. Houd uzelf eens een spiegel voor en neem een paar beslissingen voor de nabije toekomst.

TWEELINGEN

Streef in uw carrière naar een hoogtepunt als een nieuw project hoge eisen stelt aan uw vakmanschap. Sta open voor opbouwende kritiek. Blijf tijdens langdurige skype vergaderingen of gesprekken beleefd en toon geen verveling.

KREEFT

Een briljant idee kan ervoor zorgen dat de kip met de gouden eieren uw erf op wandelt. Investeer in solide fondsen. Rugklachten zijn vaak het gevolg van een verkeerde houding, een verkeerde stoel of matras, of verkeerd schoeisel.

LEEUW

Er lijkt sprake van gezelligheid en u kunt zich geliefd maken. Toch kunt u zich zorgen maken over een bepaalde vriendschap; er zijn onderhuidse spanningen en lichte irritaties. Laat de vlam niet in de pan slaan; trek u tijdig terug.

MAAGD

U kunt dit weekend veel te doen hebben; controleer gereedschap en apparaten op kleine defecten zodat ze geen onheil kunnen aanrichten. Dierbaren kunnen meer aandacht vragen dan anders, maak Pasen ook voor hen vrolijk.

WEEGSCHAAL

Geniet van een rustig weekend als de week gevarieerd en druk was. Word niet humeurig als beminden uw plannen doorkruisen. Reserveer een bonus voor een zonovergoten vakantie. Blijf vriendelijk als buren klagen over lawaai.

SCHORPIOEN

Focus op uw fitness, dieet en algehele gezondheid, maar maak u geen zorgen. Als u binnenkort iets moet organiseren doe dat dan dit weekend en ga er mee door tot u klaar bent. Handel niet impulsief, zeker niet op liefdesgebied.

BOOGSCHUTTER

Na het nemen van een moeilijk besluit zult u opgelucht zijn. Het gevoel dat u door anderen niet voldoende wordt gewaardeerd is ongerechtvaardigd. Luister aandachtig als uw partner u iets tracht te vertellen.

STEENBOK

Laat zien dat u sterk bent als u een moeilijk besluit moet nemen m.b.t. het verleden. Denk goed na over een creatief project en besef dat u dan tot een betere prestatie in staat bent dan u zelf voor mogelijk houdt.

WATERMAN

Liefde is verrukkelijk en u mag best genieten van de adoratie die u omringt. Vergeet echter niet dat blijvende liefde van twee kanten moet komen. Verwen uzelf en uw dierbaarste, maar niet door overmatig te consumeren.

VISSEN

Onderbreek drukke werkzaamheden regelmatig anders wordt u zelf de dupe van uw vlijt. Een aanbieding kan verborgen feilen hebben. Ruim uw huis op en controleer de inhoud van uw koelkast. Bestel eten buiten de deur als u binnen moet blijven.