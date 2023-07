’Welke jurk past het best bij mijn figuur?’

Elk lichaam is anders en daar past dan ook een andere jurk bij. Daar waar een vrouw met een recht figuur en weinig rondingen goed uitkomt in een strakke, rechte tube jurk, is iemand met meer rondingen beter uit met een soepel vallende A-lijn jurk.

Niemand kan deze zomer om DE jurk heen. Want die is er in alle soorten en maten: als mini-model, midi-model of als langere variant. Met of zonder bloemenprint, psychedelische prints, polkadots, bladerenprint, ikat print, strepen en ga zo maar door. De zoektocht naar de perfecte jurk is daarmee nog niet klaar. Want ga je nu voor een strapless jurk, plissé uitvoering, de spaghettibandjes jurk, het vollantmodel, een off-shoulder model of een A-lijn of tube model?

Kaftan

En vergeet niet de meest comfortabele jurk van allemaal: de kaftan. Die staat in ieder geval iedereen en is dit seizoen in allerlei kleuren, maten en varianten te koop. Ideaal voor naar het strand over de bikini of het badpak maar ook heel hip om naar een feestje te dragen als de kaftan iets meer opsmuk in hippie stijl heeft. Datzelfde fits-all-sizes gegeven geldt eigenlijk ook voor de shirtjurk, die past ook vrijwel iedereen. Een lekker loszittende blousejurk die je behalve als jurk ook nog als een soort jasje kunt dragen over een top. De shirtjurk tenslotte is ook een aanrader, want die is enorm comfortabel. Bij een voller figuur is een wijdvallend model een aanrader en bij een recht figuur een wat strakkere, tube variant.

A-lijn jurk

De klassieke A-lijn jurk kan trouwens ook door elke vrouw gedragen worden. Daarbij draait het ook om de lengte. Lange vrouwen staan goed in een maxi-jurk, terwijl kleinere dames daar soms wat opgepropt in lijken en daardoor juist nog kleiner ogen. Een midi-dress tot op de knie is dan een betere optie, eventueel met sleehakken eronder waardoor de benen optisch langer lijken.

O-figuur

Bij dit vollere ’appelfiguur’ met brede schouders, een buikje en een vollere taille passen soepelvallende materialen die als het ware vloeiend om een voller figuur vallen. A-lijn jurken of wikkeljurken zijn het meest geschikt omdat die de nadruk niet leggen op taille, benen en buik. Een goede truc is ook een lagere halslijn waardoor het lichaam langer lijkt en daar de aandacht naar uitgaat. Effen kleuren zijn ook gunstig want die eisen niet zoveel aandacht op als een printversie. Hele strakke jurken bij de buikpartij of loeistrakke tube jurken zijn minder geschikt voor dit figuurtype.

A-figuur

Smalle schouders en een slank bovenlijf maar stevige heupen en bovenbenen zijn hierbij de kenmerken voor dit ’peerfiguur’. Als de nadruk wordt gelegd op de bovenkant vallen de heupen direct een stuk minder op. Dus ga bijvoorbeeld voor een print, ruches of bijzondere halslijn aan de bovenkant. Een klokkende, uitlopende rok aan de onderkant is de beste keus en dat kan het beste effen zijn. A-lijn jurken met een strakke taille zijn ook flatterend, vooral als je dit onderstreept met een riem. Liever niet doen: volumineuze rokvarianten aan de onderkant, ruches vanaf de taille, klokmodellen en strakke jurken.

V-figuur

Dit is de tegenhanger van het type A-figuur. Met smalle heupen, brede schouders en slanke benen gelden hier dus weer andere regels. Zorg ervoor dat de bovenkant smal oogt en de onderkant wijd uitklokt. De hippe off-shoulder jurken zetten een slanker beeld neer. Een diep decolleté laat het bovenlijf ook langer lijken. Aan de onderkant mag het allemaal ,wat voller ogen dus hier zijn ruches, plissés en zelfs een petticoat onder de jurk een prima optie. Dat geeft ook gelijk een vrouwelijke uitstraling in de typerende fifties en sixties stijl! Laat de roklengte niet te lang zijn want die slanke benen mogen uiteraard gezien worden. Beter van niet: pofmouwen of een hele opvallende halslijn en spaghettibandjes aan de bovenkant. Daardoor lijkt bovenlijf juist pompeus.

H-figuur

Schouders, taille en heupen zijn even breed en het sportieve figuur is dus recht en kent geen ronde vormen. Een iets vrouwelijkere look zet je neer door lange wikkeljurken, blousejurken of wijdvallende jurken met het accent op de taille. Ook hier weer is de A-lijn perfect om toch wat rondingen aan te brengen in het figuur. Allerlei opsmuk zoals ruches, bijzondere kragen en volume-uitingen zijn welkom om de vrouwelijke stijl te onderstrepen. Vooral niet doen: Te rechtvallende jurken want dan krijg je een soort tante Sidonia recht toe recht aan effect. Hele simpele jurken zonder opsmuk doen ook niet veel voor dit figuurtype.

x-figuur

Dit vrouwelijke ’zandloper’ figuur herken je aan een smalle taille en schouders en heupen die even breed zijn. Alle jurken die heel vrouwelijk en zwierig zijn staan mooi maar ook een strakke jurk laat de rondingen mooi uitkomen. Daarnaast zijn ook enkellange jurken in hippie-stijl met de nodige opsmuk zoals franjes en kralen een must. De wikkeljurk laat de slanke taille goed uitkomen als daar de ceintuur wordt gestrikt. Beter van niet: al te protserige jurkmodellen met te veel volume, ultrakorte mini-jurken (te ordinair) en XL-jurken want daarin verdwijnt immers het hele figuur.

