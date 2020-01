Daghoroscoop 8 januari

VANDAAG JARIG

Ook als u gezond en fit bent, kan het altijd beter, vooral als u aandacht schenkt aan uw kwetsbare punten: knieën, tanden, rug en huid. Een goede lichaamshouding is essentieel, let daar op of ga naar gymnastiek. Regelmatig bezoek aan de mondhygiëniste is eveneens van groot belang.

RAM

Uw carrière kan u in spotlights zetten en u zult indruk maken. Een goed moment om salarisverhoging te vragen. Als u een manier zoekt om extra geld te verdienen kunt u dezer dagen vinden wat u zoekt. Wees niet te ongeduldig.

STIER

Zakelijke gesprekken verlopen goed als u de leiding neemt. Een kans om een nieuwe richting in te slaan mag niet worden genegeerd. Wees u ervan bewust als u met vuur speelt; probeer te voorkomen dat u anderen kwetst.

TWEELINGEN

Ieder mens leert van zijn fouten; ruim misverstanden op. Men is u vandaag goed gezind. Pleeg een telefoontje als een financieel besluit op zich laat wachten. Dat zal u niet alleen geruststellen maar de zaken tevens bespoedigen.

KREEFT

U bent inventief en zult koppelingen kunnen leggen die anderen over het hoofd zien. Stel u vastberaden op en communiceer duidelijk. Ga naar buiten, doe nieuwe ervaringen op en onderneem iets wat u niet eerder hebt gedaan.

LEEUW

Uw carrière en plannen voor de lange termijn lopen niet synchroon maar het gevoel dat anderen u in de weg zitten is niet gerechtvaardigd. Wees niet zelf uw ergste vijand door hulp af te slaan. Toon een vrolijk gezicht en ga naar buiten.

MAAGD

U hebt genoeg energie en enthousiasme om te volbrengen wat u zich hebt voorgenomen. Een nieuw project kan u danig bezighouden. Een intellectueel gesprek kan veel in u losmaken. Speel als u gaat sporten, voor uw plezier.

WEEGSCHAAL

U weet wie uw echte vrienden zijn, voorbijgaande kennissen zeggen u minder. Mijd mensen die relaties onderhouden om zelfzuchtige redenen. Zet beloften op papier; U kunt bewijzen nodig hebben. Laat niet over u lopen.

SCHORPIOEN

Afwisseling is het zout in de pap en is goed voor u. Kijk verder dan uw neus lang is en maak korte metten met restricties. Focus op de financiële aspecten van uw werk; u kunt voor uw werkgever en familie geld verdienen en besparen.

BOOGSCHUTTER

Zorg dat u actief en enthousiast met deze dag begint en stel u assertief op. Tracht vaker te onderhandelen en eraan te wennen dat ieder mens wel eens het onderspit moet delven. Vat dat niet steeds persoonlijk op.

STEENBOK

Uw vooruitzichten verbeteren en conflicten lossen zichzelf op. Communiceer effectief en geef uw creativiteit de vrije loop. Sta open voor alle kansen die het leven u nu biedt en besef dat u nooit te oud bent om iets nieuws te leren.

WATERMAN

Er kan u overplaatsing naar een andere stad of streek worden aangeboden waardoor u misschien moet verhuizen. Dat zal spanning oproepen als uw partner tevreden is waar deze nu is. Weeg dit af tegen de ev. financiële vooruitgang.

VISSEN

Als u veel van plan bent zult u zich ergeren als collega’s er een sukkeltempo op na houden. Zeg er liever iets van dan zwijgzaam uw boosheid op te kroppen. Probeer mensen te motiveren met een bonus of prettig vooruitzicht.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.