’Laat ouders vrij in kleur brood en soort beleg’

Ongelijkheid

Ik heb het op de basisschool van mijn oudste twee kinderen een paar keer geprobeerd aan te kaarten: ’Wat als jullie het meebrengen van koek en snoep nou gewoon verbieden?’ Ik kreeg er niet eens een heel klein beetje bijval voor. Het was aan de ouders dat er complete donuts met dikke lagen chocola de lunchtrommels in gingen, vond men. En dus was het ook aan de iets verantwoorde ouders om thuis aan het jankende kroost uit te leggen waar die ongelijkheid vandaan kwam.

Chocoladecroissant

Ik ben daar weleens knettergek van geworden ja. ’Mam, mag ik alsjeblieft ook een chocoladecroissant mee naar school? X krijgt die ook mee!’ Ik had op dat moment diverse opmerkingen kunnen maken die we nu, anno 2019, als bodyshaming zouden bestempelen. Maar ik hield me in. Ik verkocht weer een ’nee’. Of ik deed als goedmakertje dan maar een keer klein koekje bij de bruin boterham.

Tien stappen te ver

Het lijkt mij vrij eenvoudig. In de kleine pauze allemaal fruit óf een ander gezond tussendoortje (lees: ’gezond’, dus geen ligakoek met aardbeienlaag). En tussen de middag brood. Maar bepalen welke kleur dat brood heeft en wat daar op moet, dát gaat tien stappen te ver. Boterhamworst is misschien niet de meest verstandige keuze, maar als je kind daardoor het brood tenminste wel opeet en vol energie het tweede deel van de dag aan kan, lijkt me dat prima.

Slechte eters

Neem mijn kleuter. Een absoluut drama als het aankomt op eten. Ik heb met twee prima eters altijd wat arrogant geroepen dat slechte eters niet zo worden geboren, maar worden gemaakt - inmiddels weet ik beter. Deze is zo geboren. En ik kan gillend op mijn kop gaan staan of haar drie dagen eten ontzeggen; korstjes eet ze niet. Brood met pitjes ook niet. Dus ontkorst ik de boterhammen. Of geef een zacht bolletje mee.

Superslecht

En ja, daar gaat dus weleens Nutella op, omdat mijn hart breekt als ik aan het einde van de dag een nog bijna volle broodtrommel (want, toch weer een keer kaas geprobeerd) in haar tas aantref en weet dat ze wel honger móet hebben. Ik geef haar voor de ochtend altijd fruit en yoki mee. Superslecht natuurlijk, maar zo'n plens yoghurtdrink vult het buikje wel en zo krijgt ze ook nog wat calcium binnen. Ze is geen gram te zwaar en oogt volstrekt gezond.

Trakteren

De regelzucht slaat een beetje door, hier en daar - ook met traktaties. In een huidige klas zitten gemiddeld 30 kinderen. Als ze allemaal uitdelen, heb je eens in de anderhalve week een traktatie. Eens in de anderhalve week een zakje chips; daar worden kinderen écht niet dik van. Ouders die hier het hardst over roeptoeteren, slaan vervolgens in het weekend wel op hun feestjes een fles wijn achterover - je moet iets om de lading bitterballen weg te spoelen. Laat je kind gewoon iets lekkers trakteren.

Druk genoeg

Maar keep it simpel. Geen punten taart. Verbied koek en snoep in broodtrommels, laat ouders verder vrij in kleur brood en soort beleg. Verbied pakjes of blikjes. Water, limonade of melk/yogurtdrink volstaan. En laat de opvoeding op dit gebied verder gewoon aan de ouders over. Leerkrachten hebben het al druk genoeg met hun taken; zij hoeven niet ook nog eens te controleren of de boterham van Jayden nou wél of geen verantwoord stukje vleeswaren bevat.

