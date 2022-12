Mariëlle wilde avontuur op vakantie, maar of ze hier nou op zat te wachten?

Op dag één worden we opgewacht door een man van het reisbureau die we ’baba’ mogen noemen. Vertaald naar het Nederlands is dat ’papa’, omdat hij tijdens deze week als een vader voor ons zal zorgen. Klinkt goed. Het is een uur of elf en de eerste cocktails zitten er al in, dus slikken we zijn gladde praatjes als zoete koek. „I recommend you one thing, it is trip to Caïro. Yes. Very beautiful museum and pyramid. Very nice!” Een trip naar Caïro, ronddwalen in het museum daar, het masker van Toetanchamon zien én de piramides van Giza terwijl we rond worden gereden op de rug van een kameel? Leuk man! Maar eh… ligt Caïro niet een heel eind van Hurghada, waar wij verblijven?

„Twelve hours on bus. Yes. But you can chill, relax, sleep. And if you not see pyramid, you really go to Egypt?” We schudden allebei driftig ons hoofd. Baba heeft gelijk. Geen Egypte zonder piramides. Dit moeten we doen. We boeken er meteen een snorkeltrip en een quad tour bij. Met een grote glimlach op zijn gezicht kijkt Baba toe hoe we tegen de vierhonderd euro aftikken. De buit is binnen. Ons geld zo goed als op. Maar als we onze zelfbenoemde nieuwe vader mogen geloven, is dit het dubbel en dwars waard. En dat nu alle excursies zijn geregeld, is ook wel fijn. Scheelt een hoop geregel.

Krakkemikkig

Iets na middernacht worden we opgehaald in een klein krakkemikkig busje. Ik krijg het benauwd. Gaan we hier die lange trip in maken? Maar het kleine busje brengt ons naar een grotere, vertelt de chauffeur tot mijn opluchting. Een kwartier later weet ik alleen niet of de ’verbetering’ wel echt een verbetering is. De grote touringcar ruikt naar een mix van urine en oud zweet en hoewel de plekken beperkt zijn, weigeren onze mede-toeristen hun voeten van de zitting te halen. Als we ze eindelijk zo ver hebben gekregen, manouvreren we ons onderlangs de achterover geklapte leuningen van degenen voor ons naar ons miniplekje. Zo, we zitten. Zeven uur lang kuchen, niezen en ruften de mensen om ons heen aan één stuk door. Van Baba’s beloofde chill, relax, sleep komt niets terecht

Doodmoe en verkrampt stappen we uit in een broeierig Caïro. De eerste stop is het museum. Onze gids heeft er zin in. Met een gezicht dat op onweer staat, loopt hij in slakkentempo rond om headsets uit te delen. Volgens Baba zou ie Engels spreken, maar van zijn monotone gemompel is geen kaas te maken. Op eigen houtje rondlopen mag niet, weten we te ontcijferen.Toch doen we het. Bordjes kunnen we zelf ook wel lezen. Met grote ogen kijk ik naar het masker van Toetanchamon, dat ik herken uit mijn schoolboeken. Nog voor ik mijn telefoon goed en wel uit mijn zak heb gehaald om een foto te maken, hoor ik een keihard ’NO PICTURES’. Geschrokken stop ik mijn telefoon terug en na nog een paar rondes langs sarcofacen en mummies banen we ons een weg naar de uitgang. Terug in die stinkbus.

Hoogtepunt

Het is tijd voor het hoogtepunt van de trip: de piramides van Giza. Tussen de huizen door zien we het topje van de eerste. „You like ride camel to see pyramid?” Voor het eerst verschijnt er een lach op het gezicht van de tourguide. „You take very nice pictures with camel and pyramid!” Tuurlijk willen we dat! Dat had Baba beloofd. „Yes, is only 40 euro!” Sorry, wát? We kijken elkaar verbaasd aan als de gids niet-begrijpend zijn schouders ophaalt als wij zeggen dat de kamelentrip inclusief was, zeggen dat we er nog even over moeten nadenken. Hij stikt er maar in met z’n kameel. Ook vanaf de grond zijn de piramides prachtig. Kamelen zien we genoeg en als ik later hoor dat er iemand met kameel en al om is gekukeld, ben ik blij dat ik niet in het zadel ben gaan zitten. Tegen de tijd dat we de Sfinx bereiken, hangen de wallen op m’n knieën. Het is prachtig en het feit dat dit door mensen is gebouwd vind ik nog steeds onwerkelijk, maar eigenlijk nog maar één ding. Slapen!

De bus is gelukkig wat doorgelucht tijdens ons uitstapje en de stank is een stuk minder overheersend. Op wat kleine hazenslaapjes na is, is chill, relax, sleep ook op terugweg ver te zoeken. Het slaapgebrek in combinatie met de vrouw rechts voor ons met het irritante kuchje, de vrouw achter ons die iedere tien minuten zucht alsof ze de meest vreselijke dag van haar leven heeft en de man naast ons die iedere keer dat hij bukt zijn reet zo ongeveer in mijn gezicht duwt, maken dat we zes uur lang bijna niets anders doen dan lachen. Van slaapgebrek, van ellende, misschien een beetje van allebei. Maar op het moment kunnen we niets grappigers bedenken. Na bijna 24 uur onderweg te zijn geweest, vallen we eenmaal terug in het hotel in een diepe slaap.

Een paar dagen later appen we Baba. Deels om verhaal te halen, deels om te checken hoe laat onze transfer naar het vliegveld voor de deur staat. Van andere Nederlanders hoorden we dat hij op vakantie was. Tegen ons zei hij met een gemaakt zielig stemmetje dat hij ziek was. Het is duidelijk, de buit is binnen. Maar het avontuur waarnaar ik verlangde, heb ik zéker gehad.

