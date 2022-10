Films (15) om te bingen met Halloween!

Hocus Pocus (1993)

Een echte Halloween klassieker! Max en zijn zusje verhuizen naar Salem. Hij worstelt om erbij te horen. Nietsvermoedend schudt hij drie duivelse heksen die in de 17e eeuw werden geëxecuteerd wakker: de Sanderson zussen.

Deze film is te bekijken op: Disney +

Genre: familie, comedy, fantasie

IMDb score: 6,9/10

Hocus Pocus 2 (2022)

Voor de liefhebbers van Hocus Pocus, is er onlangs een deel twee uitgekomen. Dit is een spookachtig vervolg op de klassieker uit 1993 met de heerlijk gemene Sanderson zussen.

Deze film is te bekijken op: Disney +

Genre: familie, comedy, fantasie

IMDb score: 6,1/10

Hotel Transsylvanië (2012)

Naast hoteleigenaar van hotel Transsylvanië, is Dracula ook een bezorgde vader. Zijn bezorgdheid bereikt een hoogtepunt wanneer een ongewenste aanbidder interesse toont in zijn tienerdochter. Voor de liefhebbers: deel 2 en 3 zijn ook te zien op Netflix!

Deze film is te bekijken op: Netflix

Genre: familiefilms

IMDb score: 7.0/10

Frankenweenie (2012)

Deze film is een komische variatie van Tim Burton op het klassieke verhaal van Frankenstein. De hond van Victor Frankenstein, Sparky, wordt aangereden door een auto en sterft. Zijn natuurkundeleraar brengt Victor op het idee om Sparky weer tot leven proberen te wekken. Nu ziet Sparky er uit als een monster en terroriseert de buurt.

Deze film is te bekijken op: Disney +

Genre:drama, sciencefiction, animatie, parodie

IMDb score: 6.9/10

Halloweentown (1998)

Marnie en haar kinderen volgen oma naar huis in Halloweentown. Tot hun grote schrik ontdekken zij dat ze uit een heksenfamilie komen. Nu moeten zij hun oma helpen om Halloweentown te redden van kwade krachten.

Deze film is te bekijken op: Disney +

Genre: volwassen worden, comedy, fantasie, actie/avontuur

IMDb score: 6.6/10

The Nightmare Before Christmas (1993)

Jack Skellington is koning van Halloween Town, tot hij Christmas Town ontdekt en dit over wil namen. Zijn pogingen om Kerstmis naar hem toe te trekken, veroorzaken verwarring.

Deze film is te bekijken op: Disney +

Genre: familie, fantasie, animatie, musical

IMDb score: 7.9/10

The Haunted Mansion (2003)

Dit is een fantasyfilm gebaseerd op de gelijknamige attractie in Disneyland Parijs. In de film besluit een makelaar en zijn gezin een huis te bezoeken dat te koop staat. Al snel komen zij erachter dat het pand spookt. Terwijl ze proberen te ontsnappen, leert hij een belangrijke les over de familie die hij heeft verwaarloosd.

Deze film is te bekijken op: Disney +

Genre: thriller, familie, comedy, fantasie

IMDb score: 5.1/10

The Addams Family (1991)

Gomez en Morticia Adams zijn verrast wanneer Fester, de lang verloren broer van Gomez, opduikt. Ze plannen een feest om de doden te wekken. Fester en zijn moeder trekken in bij de familie Addams. Later blijkt dat zij op het fortuin van de familie uit zijn. Voor de liefhebbers bestaat er ook een deel twee van The Addams Family!

Deze film is te bekijken op: Prime video

Genre: comedy, fantasie, kids

IMDb score: 6.9/10

Ghostbusters (2016)

Deze film is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1984. New York wordt geteisterd door een plaag van gevaarlijke spoken. Vier geïnteresseerde paranormale dames slaan de handen in elkaar om de spoken weg te jagen uit de stad.

Deze film is te bekijken op: Netflix

Genre: actie, comedy

IMDb score: 6.9/10

Mean girls (2004)

“In girl world, Halloween is the one night a year, when a girl can dress like a total slut, and no other girls can say anything about it.” Officieel is dit natuurlijk geen Halloween film, maar een iconische Halloween scène zit zeker in deze tiener comedie! Het populairste groepje van de middelbare school is fan van nieuwe student Cady Heron. Totdat zij de fout maakt om te vallen voor Aaron Samuels, de ex van Regina George.

Deze film is te bekijken op: Videoland

Genre: comedy

IMDb score: 7.1/10

Halloween (1978)

Deze filmreeks is er niet eentje die je met de hele familie kan kijken, maar hij mag zeker niet ontbreken tijdens Halloween. Vijftien jaar na het vermoorden van zijn zus op Halloween, ontsnapt Michael Myers uit een psychiatrische inrichting. Hij keert terug naar het stadje Haddonfield om zijn volgende slachtoffer te gaan zoeken.

Deze film is te bekijken op: Prime Video

Genre: horror, thriller

IMDb score: 7.7/10

Friday the 13th (1980)

Kamp ‘Crystal Lake’ is al meer dan twintig jaar verlaten, als gevolg van een aantal afschuwelijke onopgeloste moorden. Het land is gekocht door een groep kampbegeleiders, met als doel om het kamp te heropenen. Van tevoren worden zij al gewaarschuwd dat er een ‘doodsvloek’ op het kamp rust.

Deze film is te bekijken op: Netflix

Genre: horror, mysterie

IMDb score: 6.4/10

A Nightmare on Elm Street

Deze is voor de echte horrorliefhebbers. Tiener Nancy Thompson en haar vrienden worden het doelwit van de geest van een seriemoordenaar in hun dromen. Wanneer zij sterven in hun droom, zullen zij ook daadwerkelijk niet meer wakker worden.

Deze film is te bekijken op: Videoland

Genre: horror

IMDb score: 7.4/10

It (2017)

Wat is nu een beter Halloweenkostuum dan een eng clownskostuum? In de zomer van 1989 is er in het kleine stadje Derry een monster die van gedaante kan veranderen. Dit monster vermomt zich als een clown en jaagt op de kinderen in Derry. Een groep gepeste kinderen slaat de handen ineen om hem te vernietigen.

Deze film is te bekijken op: Netflix

Genre: horror

IMDb score: 7.3/10

Ready or not (2019)

Een schoonfamilie die van spelletjes houdt lijkt misschien ideaal. Deze film kan je echter het tegendeel bewijzen. De huwelijksnacht van bruid Grace Le Domas neemt namelijk een sinistere wending wanneer haar nieuwe schoonouders haar dwingen deel te nemen aan een angstaanjagend spel.

Deze film is te bekijken op: Videoland

Genre: actie, comedy, horror

IMDb score: 6.8/10

