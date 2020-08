Tamara verloor haar zoon (13) en door de toeslagenaffaire sneuvelde ook haar huwelijk

Gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire moeten nog zeker maanden wachten op compensatie. Wij spraken Tamara (42) afgelopen december al eens, maar belden vanwege de actualiteit vandaag opnieuw met haar. De moeder van drie had net haar oudste zoon (13) verloren, toen de Belastingdienst in 2013 een vette rekening stuurde: de papieren van het gastouderbureau waar haar kinderen heen gingen, zouden niet kloppen. „Niemand legde ons uit wat er dan niet klopte. We moesten betalen, binnen twee jaar.”