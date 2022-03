Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Kaleigh gaat los na corona: ’Op seksgebied lekker de schade inhalen’

„Mijn vriendinnen hebben net als ik twee jaar nagenoeg droog gestaan en dat hoort niet op onze leeftijd.” Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Kaleigh (23). „Heerlijk dat we weer kunnen uitgaan. Het heeft voor mij nu al geresulteerd in drie spannende seksdates; even lekker op seksgebied de schade inhalen.”