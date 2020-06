Daan (6) stikte bijna tijdens zijn heftigste epilepsieaanval

Starende blikken

„We merken dat mensen, als we buiten op straat lopen, ons vaak nakijken”, vertelt Dave. „Er is nog veel te weinig kennis over gehandicapten. We willen proberen om met onze vlogs onwetenden te laten zien hoe ons leven met een kindje met een zeldzame afwijking eruitziet.” Toen Daan net in een rolstoel zat, hadden Dave en Heidi veel moeite met de starende blikken van vreemden. Hoewel ze er inmiddels aan gewend zijn geraakt, doet het nog steeds pijn. „Daan is ook gewoon een kind, een persoon.”

Daan is geboren met een zeldzame chromosoomafwijking. Hij is de enige persoon in Nederland – waarschijnlijk ter wereld – met deze genetische afwijking. Heidi blijkt de draagster van deze DNA-fout te zijn en hoewel je bij haar niets merkt, kan zij het doorgeven aan haar nageslacht. Dave: „Gedurende de zwangerschap waren alle controles altijd goed. Er was nooit enige twijfel. Maar tijdens de bevalling ging het mis en is de baby een paar keer teruggeschoten. Toen Daan na een paar dagen zijn ogen opendeed, zagen we dat zijn oogjes van links naar rechts gingen. We merkten aan steeds meer dingen dat er iets niet klopte. Dit gevoel werd alleen maar sterker naarmate hij ouder werd; toen merkten we het ook aan zijn ontwikkeling.”

Epilepsie

Behalve de meervoudige beperking heeft Daan ook epilepsie. „Dankzij de medicijnen zijn zijn aanvallen op dit moment gelukkig een stuk minder. Maar in de tijd dat hij zware epilepsieaanvallen had, werden wij soms ’s nachts door een heftige schreeuw van Daan gewekt. We mogen dan noodmedicatie toedienen en moeten meteen het alarmnummer bellen. Bij de heftigste aanval stikte Daan bijna en werd hij helemaal blauw. Dat was ontzettend eng. Die aanval heeft ons enorm laten schrikken en doen inzien dat we het zelf ook rustiger aan moesten doen.”

Dave en Heidi zijn inmiddels beiden gestopt met werken en delen nu samen fulltime de zorg over Daan. „We wonen nu in een aangepaste woning en hebben zelfs speciale liften in huis. Daan is nu al bijna niet meer te tillen. Over een aantal jaar wordt ons huis te klein. Het wordt nog spannend waar we dan naartoe moeten verhuizen. Maar we willen zo lang mogelijk met z’n tweeën voor Daan blijven zorgen. Dat zal ik doen totdat ik omval.”

Gelukkig

De toekomst van Daan is nog onduidelijk. Zijn ouders en het ziekenhuis leren nu dagelijks van wat Daan hen allemaal laat zien. Maar dat hij gelukkig is staat vast. „Daan is hartstikke gelukkig. Dat beseffen veel mensen niet als ze hem in zijn rolstoel zien zitten.”

Bekijk hier het interview met Heidi en Dave in de nieuwe aflevering van Praat Mee: