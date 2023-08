Daghoroscoop 21 augustus - Tweelingen: Zet de charmekraan open!

VANDAAG JARIG

Er zijn mooie kansen voor jou weggelegd en waar jij eerder geneigd was deze terzijde te leggen is het komend najaar verstandiger om ze te grijpen. In jouw werk is van belang anders te denken dan je gewend bent te doen om een gesteld doel te bereiken. Dat geldt ook voor jouw relationele leven.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Drijf met het tij mee maar omring je met mensen die jij kunt vertrouwen. Laat niemand misbruik van jou maken en reageer op onderbuikgevoelens niet te heftig. Wensdenken kan jouw intuïtie overtroeven en voor onmin zorgen.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Als je goed op details let zul je verbaasd zijn hoe snel je door jouw werklast heen bent. Zorg ervoor dat een opdracht klaar is voor de afgesproken datum. Breng er de lijn weer in terug als een bijeenkomst verstrikt raakt in prietpraat.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

De kosmische trend is vrij neutraal. Een beetje romantiek kan precies zijn waaraan de vrijgezellen onder jullie behoefte hebben om werkdruk en stress te verlichten. Zet de charmekraan open. Pas op als geldzaken aan de orde komen.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Het besluit kan vallen om jouw huiselijke omgeving te veranderen en persoonlijk comfort zal daarbij prioriteit krijgen. De kans bestaat dat je morgen een carrièreprobleem moet oplossen maar maak je daar nu niet te druk om.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Als je nu geen partner hebt kun je tot een scherper onderscheid komen. Blijf echter vriendelijk en stel je niet pedant op als je met een potentiële partner communiceert. Matig jouw houding als je de boot niet wilt missen.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Het geven en krijgen van geschenken bezorgt jou vreugde. Jouw goede smaak zal er voor zorgen dat je een dierbare het perfecte cadeau geeft, maar geef niet te veel geld uit. De kans bestaat dat je iets koopt wat een gezocht item wordt.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Pas op voor verwarring en wensdenken. Het is zinloos je af te vragen hoe ver jij kunt gaan in zaken, dus houd op met treuzelen. Ga gewoon aan het werk, werk jouw CV bij en ga netwerken als je overweegt jouw huidige baan op te geven.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Zin in avontuur kan je ertoe brengen jouw werk op een nieuwe manier aan te pakken. De kans bestaat dat dit initiatief bijval krijgt. Vraag rond, bezoek andere scholen als je ontevreden bent over het niveau van de school van jouw kinderen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Als je realistisch bent kun je ontdekken dat de besluiten die jij hebt genomen en activiteiten die je hebt ontplooid onverstandig waren. Roep de hulp in van een professional als je geld te kort komt, ook al kan dat iets extra kosten.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Maak gebruik van een gunstige periode die tot half september duurt om mensen aan te trekken die jouw werk kunnen vergemakkelijken. Anderen zijn je gunstig gezind waardoor je leven probleemloos kan verlopen.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Ook al ben je realistisch ingesteld toch moet jij op je hoede zijn nu er sprake kan zijn van laster en achterklap. Een slimme verkoper of oplichter kan jou geld ontfutselen. Verdiep je eens in de geheimen van het leven en jouw eigen drijfveren.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Een financiële meevaller behoort de komende dagen tot de mogelijkheden. Dat kan met jouw partner te maken hebben . Een nieuwe relatie kan je kracht geven en kan zelfs heilzaam werken. Je bent meer bereid zaken te regelen.

