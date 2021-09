Yvonne Kroonenberg over het geheim van een goede relatie (en zij kan het weten)

Premium Columns & Opinie

’De kattenkop is alleen maar liefdevol als het haar uitkomt’

Genoeg mannen die dromen van een engeltje als vriendin. In werkelijkheid is het eerder de kattenkop die de man aan zich weet te binden. Het is een bijzonder fenomeen dat de nodige psychologische uitleg behoeft. Vooral omdat een vorm van pure liefde aan de man niet besteed lijkt te zijn.