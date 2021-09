’Durven ongenuanceerde toetsenbordridders face-to-face ook hun mening te geven?’

Slechte moeder

„Ik roep het al langer: Dit is een gouden tv-format. Speur mensen op die online - op Facebook, Instagram of Twitter - helemaal leeglopen op iemand en zet hem of haar tegenover degene die ze een slechte moeder, een ordinair wijf of een dom stuk vreten noemen. Durf je dat in de echte wereld ook nog? En, nog belangrijker: vínd je het ook nog steeds, als je eens een keertje bij iemand mag binnenkijken en oprecht kennis met iemand maakt?

Dapper

Vorige week schreef Fran op Twitter openhartig over haar baarmoederverzakking. Dat deed ze in niet mis te verstane, recht-voor-z’n-raap-taal en waarom zou ze niet: er was weinig positiefs aan de situatie, het vroeg gewoon niet om suikerzoete teksten - althans, niet voor Fran. Haar woorden waren hard, maar ook vol pijn en zo kwetsbaar, want doe het maar eens; de wereld vertellen hoe de vlag er ’daar beneden’ bij je bij hangt. Ik vond het meer dan dapper.

Afgestraft

Fran was vast niet de enige met deze klachten. Haar verhaal zou zonder enige vorm van twijfel anderen steunen. Toch waren er heel wat vrouwen die haar openheid afstraften. ’Zorg eerst maar eens dat je respect voor je eigen lichaam krijgt, voor je geholpen wordt’, kreeg ze onder meer te lezen. Het zal je gezegd worden. Door iemand die jou totaal niet kent. Door iemand die geen enkel oog schijnt te hebben voor de gevoeligheid van het onderwerp.

Moordenaar

De redactie van VROUW plaatste Frans tweet op het social mediakanaal en werd overrompeld door de toestroom van lelijke reacties. Er viel niet tegenop te modereren. Hoe triest. Recent schreef ik over een stel dat ook een kwetsbaar verhaal had gedeeld. Ze hadden een zwangerschap afgebroken; hun ongeboren kind had het Syndroom van Down. Ook zij kregen een zogeheten ’online shitstorm’ over zich heen. En dan doel ik niet op een respectvolle discussie, want je hóeft het niet met hun keuze eens te zijn. Maar ze uitmaken voor moordenaar is weer van heel andere orde.

Fatsoenlijk

Ik lees het meer dan vaak: ’Zij vertelt haar verhaal toch? Kan ze ook rekenen op mijn mening.’ En dat is prima. Maar een mening geven kan fatsoenlijk, echt. Daarvoor hoef je niet te schelden of iemand te kwetsen. Laten we eens beginnen dat je je mening online alleen zo geeft, zoals je ’m ook in een gesprek, face-to-face zou geven. Dan zijn we de helft van de ongenuanceerdheid al kwijt.

Pestkoppen

En wat ook helpt: lees een tekst eens echt goed. Wat staat er nou precies? Op basis van een titel of inleiding kun je geen oordeel vormen. En door het lezen van één tweet of één Insta-post of FB-bericht ken je iemands situatie niet van A tot Z: oordeel dan dus ook niet zo genadeloos. Het is nooit zwart of wit. Het lijkt wel alsof veel mensen er een kick uithalen anderen te kleineren. Zouden zij de vroegere pestkoppen van de basisschool zijn?

Gerda

Er is echt meer bewustwording nodig. Woorden raken namelijk, ze doen pijn – ook als je een dikke huid of een brede rug hebt. Ik zou liegen als ik alle reacties onder mijn columns van me af kan laten glijden, want dat kan ik niet. En dan baal ik ervan dat ik de vlekken in mijn nek heb, van Gerda van Facebook die mij naar aanleiding van een tekst een ’zuur vals wijf’ noemt.

Zonde

Nu we een beetje uit-getalkshowd zijn, getuige de almaar dalende kijkcijfers, wordt het misschien eens tijd voor mijn idee op tv. Zie het als een soort workshop fatsoenlijk discussiëren of gewoon ook eens je mond leren houden (lees: je vingers van het toetsenbord). Het zou zonde zijn als de verworven openheid verdwijnt en kwetsbare verhalen niet langer verteld worden. Ze zijn namelijk meer dan nodig. En misschien niet voor jou. Maar wél voor die ander.”