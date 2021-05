Is Moederdag nog wel van deze tijd?

Mama krijgt een ontbijtje op bed en een – al dan niet zelfgemaakt – cadeautje en veel volwassenen gaan bij hun moeder of schoonmoeder op bezoek. Toch zijn er ook veel mensen die het ’commerciële onzin’ noemen. En veel vrouwen die ongewenst kinderloos zijn ervaren het als een pijnlijk moment (zie ook #geenmoederdag).

Geen Moederdag

Theatermaakster Magda Nij Bijvank zette de voorstelling Geen Moederdag op. „Met Geen Moederdag geef ik een gezicht aan vrouwen die deze dag niet zo zichtbaar zijn. Hebben zij er bewust voor gekozen? Hoe gaan zij om met het gemis? Waarom is het niet gelukt?”

Veel vrouwen kunnen zich herkennen in de voorstelling van Magda. „Sinds ik een oproep deed op sociale media, kreeg het vleugels. In een week tijd had ik ruim 80 reacties van vrouwen uit het hele land. De een heeft verdriet omdat het niet is gelukt, de ander maakt een bewuste keuze.”, vertelt ze aan Tubantia.

’Te commercieel’

Ook op Twitter spreken vrouwen zich uit over hun ervaringen met Moederdag.

