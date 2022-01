Vind je het een goed idee dat ondernemers op eigen initiatief de boel weer opengooien?

Einde

Winkeliers en horecaondernemers pleiten voor het einde van de lockdown, omdat hun bestaan in veel gevallen afhangt van hun bedrijf. Zo zegt Rutger van der Weert, eigenaar van een eetcafé in Groningen, tegen De Telegraaf: “Ik heb mijn huis verkocht. Nog een geluk dat dit pand (het eetcafé, red.) van mezelf is.” Kapster Sabrina Okkersen is bijna door haar reserves heen. “Ik hou het nog tot eind februari vol en dan is mijn spaarpot op de zaak ook leeg. Dan zal ik mijn privérekening moeten aanspreken en dat is nooit de bedoeling geweest.”

Dicht

Om het aantal contactmomenten tussen personen te verminderen, heeft het kabinet in december besloten om in lockdown te gaan. Dit zou moeten zorgen voor minder besmettingen. Dit heeft te maken met de oprukkende omicronvariant. De nieuwe variant is zeer besmettelijk: vorige week was er een recordaantal aan positieve tests, namelijk bijna 35.000. Een nieuwe golf kan bovendien leiden tot meer ziekenhuisopnames volgens De Telegraaf.

Toch open

Het draagvlak voor de volledige lockdown wordt echter steeds kleiner. Overijsselse commissaris van de Koning Andries Heidema pleit namens Gedeputeerde Staten van Overijssel voor een ’we gaan open’-beleid. In de gemeente Oude IJsselstreek krijgen ondernemers een vrijbrief om toch open te gaan op zaterdag, ongeacht van wat er wordt besloten in de persconferentie. De burgemeester van de gemeente wil de demonstratieve opening ondersteunen, meldt De Telegraaf. In een ander artikel is te lezen dat ook Valkenburgse winkeliers met toestemming van de burgemeester demonstratief hun deuren openen, hier op vrijdagmiddag al.

Reacties

Op Twitter is het draagvlak voor de lockdown klein. Twitteraar Anna heeft kritiek op de manier waarop het kabinet omgaat met de bevolking. Volgens haar was deze lockdown er één te veel.

Angelique is verontwaardigd over de reactie van politica Hanneke van der Werf over het handhaven van de coronamaatregelen.

Twitteraar Maartje heeft een andere mening. Ze maakt zich zorgen dat de druk op de zorg te groot wordt als alle ondernemingen weer open mogen gaan vanaf zaterdag.

Tot slot is Floor van mening dat de overheid meer verantwoordelijkheid moet nemen. Ze vindt dat die niet bij de burgers terecht moet komen.

Praat mee

